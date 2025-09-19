Ora è ufficiale: Mirko Vučinić è il nuovo ct del Montenegro

Il comunicato ufficiale

Lo avevamo anticipato, ora è ufficiale: la nazionale del Montenegro accoglie il suo nuovo ct, Mirko Vučinić.

L’ex calciatore montenegrino – che in Serie A ha vestito le maglie di Lecce, Roma e Juventus – è ora il nuovo allenatore del suo Paese.

Questa la nota ufficiale della federazione: “Ci sono notizie che non vengono percepite come informazioni, ma come sentimento. Il nostro terreno è sempre stato fertile per i più grandi, e lui si affianca a loro sul Monte Rushmor del calcio montenegrino. Ha conquistato l’Italia sia da ragazzo a Lecce, sia accanto al principe di Roma a Roma, sia come parte del dominio della Juventus.

E la nazionale? Primo gol in assoluto dei Brave Falcons…fatto. Quel gol al Via del Mare contro i Campioni del Mondo in carica, quello con cui ha ucciso i “draghi” gallesi, o forse quello contro la Svizzera. Con lui sul campo stavamo sognando. E mai e poi mai abbiamo avuto paura di chi c’era sulla nostra strada. Un nuovo ruolo, nel momento in cui si mette in piedi una nuova generazione di maestri – quella che lo guardava. Il nostro primo capitano. Il nostro tuttofare. Il nostro ct. Il nostro…Mirko Vučinić!”.