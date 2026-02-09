Il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella ha parlato di Kenan Yildiz e dei paragoni con Alessandro Del Piero

Fresco di rinnovo fino al 2030 con la Juventus, Kenan Yildiz è uno dei punti fermi anche nella Nazionale turca. E il commissario tecnico Vincenzo Montella ne ha parlato così a Il Messaggero: “Kenan faceva parte della Nazionale già quando giocava nella Juve Next Gen. È un giocatore dalle potenzialità immense ed è ancora in una fase di crescita. Paragone con Del Piero? Qualcosa di simile c’è“.

L’allenatore ha parlato del percorso del numero 10 bianconero, sottolineando la sua importanza anche con la maglia della Turchia.

Montella ha poi parlato della crescita di Kilicsoy, compagno di Yildiz in Nazionale e avversario in Serie A con il Cagliari: “Ha partecipato agli Europei e adesso continuiamo a seguire la sua crescita. Ha avuto un impatto difficile con la Serie A, ma negli ultimi due mesi ha mostrato miglioramenti incredibili“.

L’ex Roma e Fiorentina è poi tornato sul paragone tra Yildiz e Del Piero, poi ha concluso commentando la situazione dell’Italia verso i Mondiali: ecco le sue parole.

Montella: “L’Italia ha tutte le qualità per andare al Mondiale”

“Per Yildiz prevedo un futuro di altissimo livello negli anni a venire. Lui come Del Piero? Qualcosa di simile c’è, ad esempio il modo in cui calcia in porta: ha fatto gol molto simili a quelli di Alex. Ma nelle caratteristiche generali sono diversi“: così Montella ha parlato delle caratteristiche dell’attuale numero 10 della Juventus e della leggenda bianconera.

Come anticipato, ha concluso parlando della Nazionale italiana: “Gli azzurri hanno le qualità e i giocatori per arrivare in America e me lo auguro con tutto il cuore, perché è ormai troppo tempo che non vediamo la nostra Nazionale ai Mondiali, e se riuscisse ad arrivarci si aprirebbero prospettive importanti“.