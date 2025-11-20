Le parole di Vincenzo Montella, CT della Turchia, dopo il sorteggio del playoff verso il Mondiale in USA, Messico e Canada

Sarà la Romania l’avversaria della Turchia nella semifinale del playoff verso i Mondiali, mentre nell’eventuale finale sarebbe una tra Slovacchia e Kosovo l’avversaria della Nazionale di Yildiz e Calhanoglu. Il CT Montella ha svelato un desiderio particolare verso la doppia sfida di marzo: “Spero che il campionato si fermi. Ho tre giocatori in Serie A, chiederò come già fatto alla Federazione di fermare il campionato l’ultima domenica. Se ti arrivano lunedì non puoi fare un allenamento vero fino a mercoledì e giovedì c’è il pre-gara. Avere due giorni in più fa la differenza. Anche Gattuso ne sarebbe contento“.

Sulle avversarie della sua squadra, l’ex attaccante della Roma ha commentato: “La Romania è una squadra giovane, che ha fatto gli Europei. Lucescu è un maestro per tutti noi, con una mentalità italiana e turca che conosciamo. La verità è che per andare ai Mondiali devi fare il massimo contro chiunque“.

Per la Turchia, come per gli Azzurri, due impegni da dentro o fuori: “Due finali? Speriamo di farle. Veniamo da un ottimo 2-2 in Spagna, non abbiamo squalificati, un’altra cosa da considerare nell’ultima formazione usata. C’è da incrociare le dita sperando di arrivare nel migliore dei modi. Anche se non sai come ritroverai i giocatori a marzo“.

Montella ha mandato un avvertimento anche a Gattuso verso il playoff: “L’Italia contro l’Irlanda del Nord deve fare il massimo, poi eventualmente in finale affronterà il Galles o la Bosnia fuori casa. Parlo del Galles, perché l’ho affrontato diverse volte negli ultimi anni: in casa si trasforma, una gara molto ostica. Devi fare il massimo per andare ai Mondiali, non c’è spazio per sbagliare“.