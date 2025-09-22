Montella: “Per le caratteristiche che ha Yildiz si avvicina a Del Piero”

L’intervista di Vincenzo Montella a “Radio Anch’io Lo Sport”

Oltre al Presidente dell'Inter Beppe Marotta, anche Vincenzo Montella è intervenuto nel corso della mattinata di oggi ai microfoni di "Radio Anch'io Lo Sport".

Il CT della Turchia, nel corso della sua intervista, ha elogiato proprio uno dei giocatori che allena nella sua nazionale: Kenan Yildiz.

Il centravanti bianconero prosegue nel suo percorso di crescita con la Juventus, e non mancano affatto i paragoni coi grandi del club bianconero.

Di seguito, le parole di Montella.

L’intervista di Montella a “Radio Anch’io Lo Sport”

“Yildiz è un ragazzo giovanissimo, che ha grandissimi ambizioni e non si accontenta“, così Montella ha elogiato il calciatore della Juventus. “È un giocatore completo, ha iniziato a giocare in nazionale quando ancora non aveva continuità alla Juve. Si intravedevano già qualità immense. Non è facile giocare con la numero 10 a 19 anni, quest’anno lo vedo più continuo e consapevole. Non so quanto si assomiglino, ma come caratteristiche si avvicina molto a Del Piero“.

Montella ha poi detto la sua anche su Calhanoglu: “Un calciatore straordinario, nel suo ruolo se ne contano pochi di quel livello. L’anno scorso ha avuto qualche ricaduta fisica di troppo, non ha avuto una preparazione delle migliori quest’estate. Ma lo vedo in netta crescita, contro la Juve ha giocato una partita straordinaria. Per la Turchia è fondamentale, così come per l’Inter ancora per qualche anno“.