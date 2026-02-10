Montella: “Chivu ha un’intelligenza fuori misura. Inter-Juve sarà uno spettacolo”

Dopo aver visitato il centro sportivo dell’Inter, il ct della Turchia Vincenzo Montella ha parlato in vista del derby d’Italia

Vincenzo Montella ha visitato in giornata Appiano Gentile, sede del centro sportivo dell’Inter. Ieri, 9 febbraio, era stato ospite alla Continassa per l’allenamento della Juventus. “Sto facendo il giro, si avvicinano le convocazioni per i playoff. C’è sempre una grande accoglienza” ha commentato il ct della Turchia a Sky Sport.

L’ex allenatore della Fiorentina ha parlato anche dell’incontro con Chivu, con cui ha condiviso lo spogliatoio da giocatore alla Roma: “È stato piacevole ritrovare Cristian, c’è un grande rapporto che è rimasto tutt’ora, gli auguro il meglio perché è un ragazzo perbene. Sta dimostrando di essere un grande allenatore con un’intelligenza fuori misura, farà molto bene“.

Ha proseguito parlando di Calhanoglu e Yildiz: “In Nazionale molto dipende da come arrivano i giocatori, soprattutto per quelli più importanti è necessario che arrivino nelle migliori condizioni“.

Montella ha poi concluso concentrandosi sul derby d’Italia, in programma questo weekend: “È sempre un classico, un derby d’Italia che regala sempre grandi emozioni, credo che sarà un grandissimo spettacolo al di là del risultato“.