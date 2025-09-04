Il presidente della Federcalcio turca: “Conferiremo la cittadinanza a Montella”

Il presidente della Federcalcio turca, İbrahim Hacıosmanoğlu, ha dichiarato che Vincenzo Montella diventerà cittadino turco

Vincenzo Montella, ex attaccante di Roma, Sampdoria e Fiorentina, si appresta a diventare cittadino turco.

Alla guida della Nazionale della Turchia dal 2023, Montella ha contribuito alla crescita del calcio locale, ottenendo l’apprezzamento della maggior parte dei tifosi turchi. Ora, il percorso verso la cittadinanza viene ufficialmente confermato dal presidente della Federazione calcistica turca, İbrahim Hacıosmanoğlu.

Intervistato dall’emittente TRT Spor, Hacıosmanoğlu ha dichiarato: “Faremo diventare Vincenzo Montella cittadino turco nel più breve tempo possibile”. Una dichiarazione che conferma quanto già lasciato intendere a fine giugno, in occasione del rinnovo del contratto del CT fino al 2028.

All’epoca, Montella aveva espresso il desiderio di ottenere la cittadinanza: “Certo, mi piacerebbe diventare cittadino turco, ma so che devo imparare il turco. Fate attenzione quando parlate turco in mia presenza, perché sto iniziando a capire!”, aveva scherzato il tecnico.