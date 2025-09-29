Mondiali U20, primo caso di Football Video Support durante Corea del Sud-Ucraina

Cos’è successo nella gara tra Ucraina e Corea del Sud

Non solo in Serie C. Anche il Mondiale U20 sperimenta il Football Video Support. È accaduto a Valparaiso – in Cile -, nella gara del Gruppo B tra Corea del Sud e Ucraina (terminata 1-2).

Il nuovo sistema FIFA – che consente agli allenatori di richiedere la revisione di episodi chiave – è stato sfruttato, per la prima volta, dal ct coreano Lee Chang-won. In che modo?

Dopo un presunto fallo in area di rigore in favore dei coreani, l’allenatore ha utilizzato la carta speciale che gli ha consetito di attivare il check. Il suo intervento, però, non ha cambiato la decisione dell’arbitro. Il costaricano Keylor Herrera, infatti, ha confermato la sua scelta iniziare: nessun fallo e, dunque, nessun calcio di rigore assegnato.

Nel secondo tempo anche l’Ucraina ha sperimentato il nuovo strumento. E il ricorso è andato a buon fine: la rete degli avversari di Ham Sun-Woo è stata annullata per fuorigioco.