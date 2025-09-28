L’Italvolley è campione del mondo: battuta la Bulgaria 3-1

Nelle Filippine l’Italvolley si laurea campione del mondo. Gli azzurri hanno battuto 3-1 in finale la Bulgaria

L’Italia maschile della pallavolo colora di azzurro il cielo di Manila. Nelle Filippine, i ragazzi di De Giorgi hanno battuto la Bulgaria 3-1. Il successo consacra gli azzurri nella storia di questo sport.

Michieletto e compagni, infatti, hanno vinto il quinto Mondiale della storia dell’Italvolley, il secondo consecutivo dopo il successo del 2022 contro la Polonia. Per la pallavolo italiana il 2025 è stato un anno magico. Sia l’Italvolley maschile sia quello femminile, infatti, si sono laureati campioni del mondo.