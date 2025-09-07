L’Italvolley femminile vince i Mondiali: battuta la Turchia 3 a 2

A Bangkok l’Italvolley femminile si laurea campione del mondo. Le azzurre di Velasco hanno battuto la Turchia in finale

L’Italvolley femminile tinge d’azzurro il cielo di Bangkok. Le ragazze allenate da Julio Velasco hanno battuto la Turchia in finale e si sono aggiudicate il secondo Mondiale della loro storia.

Le azzurre sono state protagoniste di una partita accesissima e decisa al quinto set. Avanti per due volte, Egonu e compagne sono state rimontate dalla nazionale di Santarelli.

A spuntarla al tie-break (15-8 per le azzurre) sono state le pallavoliste di Velasco, con l’allenatore che mette in bacheca la 36esima vittoria consecutiva e il terzo Mondiale della sua carriera.

Velasco, infatti, ha già ottenuto due successi con l’Italvolley maschile nel 1990 e nel 1994.

Per le ragazze si tratta del secondo successo nella storia della pallavolo femminile. Il primo, e fino a poche ore fa unico, Mondiale dell’Italvolley femminile è stato vinto nel 2002 in Germania. Lo storico successo si aggiunge all’oro olimpico vinto a Parigi nel 2024 e alle due VNL.