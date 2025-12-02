Secondo Opta, la Spagna è favorita per la vittoria finale del Mondiale nel 2026. Tre squadre hanno lo 0.00% di possibilità

La Spagna è la favorita per vincere il Mondiale. Questo il risultato dei calcoli di Opta, che ha indicato nella Nazionale di De La Fuente la squadra da battere in vista dell’edizione in USA, Messico e Canada. Yamal e compagni hanno infatti il 17% di possibilità di trionfare.

Inseguono Francia e Inghilterra. Il quinto successo de Les Bleus hanno infatti il 14.1% di possibilità di vincere il quinto Mondiale della loro storia, mentre i Tre Leoni si fermano all’11.8%.

Ben tre squadre, invece, sono ferme allo 0.00%. Parliamo di Haiti, Curaçao e Giordania, che secondo Opta non avrebbero alcuna possibilità di vincere il Mondiale. A queste si aggiungono Capo Verde, Panama, Qatar, Nuova Zelanda e Arabia Saudita, che hanno lo 0.01% di possibilità di trionfare.

E l’Italia? Opta ha attribuito solo il 3.7% di possibilità di vincere il Mondiale 2026 a una delle sei squadre che si qualificheranno attraverso i playoff, comprendendo sia i quattro europei che i due intercontinentali.

Argentina giù dal podio, Brasile lontano

Secondo Opta, l’Argentina ha l’8.7% di possibilità di centrare un incredibile back-to-back Mondiale, dopo il trionfo del 2022. È dal 1962 che una Nazionale non riesce in questa impresa: un tabù che Messi e compagni cercheranno di sfatare negli USA. L’Albiceleste è la prima squadra non-europea in questa speciale classifica, quarta in generale.

Più lontano, invece, il Brasile. La Nazionale di Carlo Ancelotti si ferma al 5.6% di possibilità di vincere il Mondiale. Oltre a quelle già citate, davanti alla Seleçao ci sono anche Germania (7.1%) e Portogallo (6.6%).