Mondiali Seychelles, al via i quarti di finale: alle 17 Senegal-Italia

L’Italbeach è pronta a scendere sulla sabbia della Paradise Arena di Roche Caiman per affrontare il Senegal ai quarti di finale

Torneranno in campo alle 17 gli azzurri della Nazionale italiana di Beach Soccer.

Archiviata la fase a gironi, l’Italbeach è pronta a scendere sulla sabbia della Paradise Arena di Roche Caiman, sull’isola di Mahé alle Seychelles, per affrontare il Senegal ai quarti di finale di questo Mondiale 2025, che culminerà con la finalissima di domenica 11 maggio.

L’Italia si presenta all’appuntamento da vicecampione del mondo in carica e da seconda classificata del Gruppo D.

I senegalesi – che in questo avvio di Mondiale hanno mostrato di essere in una condizione straordinaria – hanno invece archiviato il turno di qualificazione da prima della classe nel Gruppo C, totalizzando punteggio pieno grazie all’esordio vittorioso con la Spagna (4-1 il finale) e battendo 6-3 Tahiti e 7-3 il Cile.

Alla: “Possiamo arrivare fino in fondo”

Ciò che ha sorpreso della squadra africana è la sua fisicità, ma il Senegal alla World Cup è tutto tranne che una novità: “Basti ricordare che in Russia, nel 2021, eliminarono il Brasile ai quarti di finale chiudendo poi al quarto posto il Mondiale”, ricorda Ovidio Alla, uno dei nove ‘reduci’ dall’argento di Dubai 2024.

“Affronteremo una squadra incredibilmente fisica, molto forte. Ci siamo scontrati con loro in amichevole e sappiamo di dover tenere i ritmi alti cercando di sfiancarli il più possibile. I quarti erano il nostro obiettivo minimo e non è un risultato che dobbiamo dare per scontato, perché siamo a un Mondiale e ogni squadra è di alto profilo. Noi dovremo mettere in campo le nostre caratteristiche per passare il turno e prenderci la semifinale (che eventualmente sarà con la vincente di Bielorussia-Iran, ndr). Sappiamo di poter arrivare fino in fondo, perché non abbiamo niente in meno di nessuno”.

Fifa Beach Soccer World Cup – I Gruppi

Gruppo A: Seychelles; Bielorussia*; Guatemala; Giappone*.

Gruppo B: Mauritania; Iran*; Portogallo*; Paraguay.

Gruppo C: Spagna*; Senegal*; Cile; Tahiti.

Gruppo D: Brasile*; El Salvador; Italia*; Oman.

*qualificate ai quarti di finale

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale, giovedì 8 maggio

Q1 Bielorussia vs Iran, ore 13

Q2 Portogallo vs Giappone ore 14:30

Q3 Senegal vs Italia, ore 17 | Diretta RaiSport

Q4 Brasile vs Spagna, ore 18:30

S1 Vincente Q1 vs Vincente Q3, ore 16

S2 Vincente Q2 vs Vincente Q4, ore 17:30

3° posto Perdente S1 vs Perdente S2, ore 16

1° posto Vincente S1 vs Vincente S2, ore 17:30

*Tutti gli orari fanno riferimento al fuso orario italiano