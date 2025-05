Mondiali Beach Soccer: alle Seychelles trionfa il Brasile

Finalissima spettacolo alla Paradise Arena di Victoria. I Canarinho si impongono 4-3 sulla Bielorussia e conquistano il settimo Mondiale della storia. Il Golden Ball è capitan Rodrigo

Regna sovrano il Brasile del beach soccer, che sulla sabbia bianchissima della Paradise Arena di Roche Caiman a Victoria, sull’isola di Mahé alle Seychelles, si conferma campione del mondo e mette in cassaforte il settimo titolo mondiale alzato al cielo di un continente, l’Africa, che ha accarezzato il sogno della FIFA Beach Soccer World Cup per la prima volta.

I Canarinho, in una finale spettacolo che si è conclusa a meno di due minuti dalla fine e sempre giocata al ritmo di musica, si sono imposti su una Bielorussia forte, compatta e che con il suo trascinatore Bryshtsel – tra l’altro premiato come Golden Scorer e Silver Ball – ha dato vero filo da torcere agli avversari, conquistando un argento che per questa nazionale, oggi, è comunque storia.

Stando alle statistiche FIFA, il Brasile ha compiuto la sua nuova impresa anche grazie a una fase difensiva quasi perfetta: sono infatti solo otto i gol subiti alle Seychelles dai verdeoro nei sei incontri giocati. Tre in meno della Francia, detentrice del record, che nel 2005 ne aveva subiti 11 in cinque gare.

L’impresa verdeoro e la certezza Rodrigo

La finalissima di Victoria – in tutto il mondiale la Paradise Arena ha accolto qualcosa come 80mila spettatori più le migliaia di turisti e abitanti di Mahé raccolti nell’adiacente Fan Experience Zone, intrattenuti da un maxi schermo e dalle attività dell’Ufficio del Turismo delle Seychelles, supporter FIFA – si è accesa subito.

Il primo periodo si è aperto con il botta e risposta di Lucao, numero 10 verdeoro, e il bielorusso Novikau. Il secondo atto del match ha sorriso ai brasiliani, che con Rodrigo – Golden Ball 2025 – e Catarino si sono portati sul 3-1.

Thanger: “Certo di vincere, Rodrigo è il migliore giocatore del mondo”

Nel terzo periodo è successo di tutto: la Bielorussia ha gonfiato il petto e con la doppietta di Bryshtsel ha riportato il risultato in equilibrio, almeno finché i ragazzi di Alvarado, che giocano talmente bene e in armonia che sulla sabbia sembrano danzare, non hanno deciso di chiudere la partita. Quando il cronometro segnava 01’41’’ alla fine, capitan Rodrigo ha indossato il mantello da supereroe e, portando palla sulla corsia di destra, ha infilato alle spalle di Avgustov – premiato come Golden Glove – consegnando, di fatto, la coppa del mondo al suo sorridentissimo, non solo fortissimo, Brasile.

Così il brasiliano Thanger a fine gara: “Sono davvero felice ed emozionato. È stata una partita difficile contro la Bielorussia, ma appena abbiamo subito il 3-3 ero assolutamente certo che avremmo vinto. Rodrigo è eccezionale. È il miglior giocatore del mondo”. Prima della finalissima si è tenuta la finale per il terzo posto tra Senegal e Portogallo, con i lusitani vittoriosi per 3-2.