Mondiali Seychelles, Italbeach beffata ai quarti. L’analisi del CT Del Duca

L’Italia perde 4-3 contro il Senegal al fotofinish ed esce dalla World Cup a dispetto dei pronostici. Queste le quattro semifinaliste: Bielorussia, Senegal, Portogallo e Brasile

Termina prima del previsto il viaggio Mondiale della Nazionale italiana di beach soccer. Giunti carichi di sogni e ambizione a Mahé, isola principale delle Seychelles adagiate nelle acque cristalline dell’Oceano Indiano, gli azzurri – vice campioni del mondo ormai in attesa di consegnare il “testimone” – si arrendono al Senegal ed escono sconfitti dalla Paradise Arena di Victoria per 4-3, alzando bandiera bianca a soli 2 secondi dalla fine del supplementare maturato dopo il 3-3 dei tre tempi regolamentari.

Il primo parziale è terminato 1-0 a favore del Senegal grazie al gol lampo – dopo appena 19 secondi – di Mamour Diagne. Nel secondo parziale l’Italbeach ha suonato la carica con Fazzini, Zurlo e – dopo il rigore vincente di Thiaw – Camillo Neves portandosi sul 3-2; i senegalesi hanno però pareggiato in avvio del terzo e ultimo tempo con il secondo portiere Faye, che ha pescato il jolly dalla distanza, e al supplementare sono riusciti a spuntarla con il gol vittoria di Diagne che ha chiuso i conti con una strepitosa doppietta personale che ha infiammato il beach stadium gremito di supporter africani.

Una partita strana, dai mille volti, quella giocata tra Italia e Senegal, per lunghi tratti sotto una pioggia torrenziale che non ha fatto altro che aumentare i toni epici di una battaglia senza esclusione di colpi. A fine partita il commissario tecnico Emiliano Del Duca non ha nascosto la delusione per il risultato e l’eliminazione:

“C’è grande amarezza perché i ragazzi hanno dato tutto. Volevamo andare avanti, ma questo è lo sport, in particolare il beach soccer e bisogna accettare il risultato. Peccato perché siamo partiti subito in svantaggio, anche sul rigore potevamo fare meglio, poi però la partita l’abbiamo ripresa ed eravamo in gestione. In una sfida così equilibrata gli episodi sono andati dalla parte loro, il 3-3 segnato in avvio di terzo tempo dal loro portiere è arrivato con il pallone che è passato tra tre-quattro gambe, a seguire è arrivato quel gol proprio alla fine del supplementare, ma ripeto di non aver nulla da rimproverare ai ragazzi”.

Fifa Beach Soccer World Cup, fase a eliminazione diretta

Semifinali, sabato 10 maggio

S1 Bielorussia vs Senegal, ore 16

S2 Portogallo vs Brasile, ore 17:30

Finali, domenica 11 maggio

3° posto Perdente S1 vs Perdente S2, ore 16

1° posto Vincente S1 vs Vincente S2, ore 17:30

*Tutti gli orari fanno riferimento al fuso orario italiano.