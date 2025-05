Seychelles, Mondiali beach soccer: stasera la finale Bielorussia-Brasile

Nella prima delle due semifinali i bielorussi hanno battuto 5-2 il Senegal. Nella seconda i verdeoro campioni in carica si sono liberati del Portogallo vincendo 4-2. Quasi 7mila gli spettatori in Arena

È una serata magica alla Paradise Arena di Victoria, alle Seychelles. Quasi 7mila, in totale, gli spettatori che hanno assistito alla doppia semifinale di sabato 10 maggio dai ritmi elevatissimi.

Alle 18 locali (le 16 in Italia) il fischio d’inizio di Bielorussia-Senegal, con i bielorussi andati subito in vantaggio grazie al gol di Avgustov (MVP), ma poi raggiunti da Fall per il momentaneo 1-1.

Nel secondo periodo del match la Bielorussia prende il largo e si porta sul 4-1 grazie alla doppietta di Bryshtsel e alla rete di Hapon.

Nel terzo e ultimo periodo il Senegal tenta la reazione con la sua stella Diagne che accorcia le distanze, ma a circa un minuto e mezzo dalla fine Bokach archivia la gara e porta i bielorussi sul definitivo 5-2 che vale la loro prima finalissima mondiale.

L’armata Brasile

Alle 19:30 è stata la volta dell’attesissimo Portogallo-Brasile, il cui avvio è stato l’antipasto di un match sensazionale. I portoghesi si mostrano ordinati e in forma, si portano in vantaggio con Lopes e, nel primo periodo, mandano certamente in confusione gli attuali campioni del mondo in carica. Nei secondi 12 minuti, però, il Brasile cambia volto e riesce a ribaltare la situazione con Thanger e Filipe che fanno letteralmente esplodere la Paradise Arena di Victoria, seppur a meno di sei minuti dalla fine del secondo periodo il Portogallo si riporta sul 2-2 con Lourenco.

Nell’ultimo periodo non c’è proprio storia: il Brasile indossa al collo la medaglia d’oro che gli appartiene e con Rodrigo e Catarino (da sottolineare gli interventi difensivi cruciali dell’MVP Antonio) chiude i giochi staccando il pass per la finale contro la Bielorussia e giocandosi così l’opportunità di confermarsi sul tetto del mondo.

Le dichiarazioni post gara

“Sono l’uomo più felice del mondo – ha commentato Vadzim Bokach, difensore della Bielorussia – Sono in Nazionale dal 2009, all’epoca sarebbe stato impensabile che arrivassimo alla finale dei Mondiali, ma eccoci qui. Le mie sono emozioni indescrivibili”.

“Dobbiamo ringraziare il nostro difensore Antonio, ha respinto tre palloni sulla linea. È sensazionale. Senza alcun dubbio, senza Antonio non avremmo ottenuto questa importante vittoria”, ha invece dichiarato Rodrigo, pivot del Brasile.

Mondiali beach soccer, il programma delle ultime partite

Finale 3° posto: Senegal-Portogallo, ore 18 (in Italia le 16)

Finale 1° posto: Bielorussia-Brasile, ore 19:30 (in Italia le 17:30)

*Le gare sono visibili gratuitamente sui canali FIFA