Mondiali Seychelles, alle 13 El Salvador-Italia vale i quarti di finale

Ultimo atto del girone di qualificazione per l’Italia ai Mondiali di Beach Soccer: alle 13 la sfida a El Salvador.

Dentro o fuori. L’Italia è giunta all’ultimo atto del Gruppo D di qualificazione dei Mondiali di Beach Soccer 2025. Nella Paradise Arena di Roche Caiman di Mahé, nell’arcipelago delle Seychelles che per la prima volta ospitano la rassegna iridata, l’Italbeach di Del Duca affronterà El Salvador alle 13 di oggi – martedì 6 maggio – con l’obiettivo di vincere e staccare il pass per i quarti di finale.

Il 2-1 rimediato domenica contro i campioni in carica del Brasile, mai battuti in 13 precedenti e passati così alla fase a eliminazione diretta come primi in classifica del Gruppo D, non ha minato le certezze di una Nazionale la cui ambizione resta sempre quella della vittoria finale.

Zurlo e compagni, sulla sabbia della Paradise Arena gremita di tifosi per uno degli incontri certamente più affascinanti del beach soccer mondiale, sono stati protagonisti di un testa a testa alla pari contro i verdeoro, passati al definitivo vantaggio nei minuti finali della sfida e trascinati da un cinico Mauricinho premiato come player of the match.

“Ho rivisto la partita e ho avuto le stesse sensazioni maturate in campo – commenta Tommaso Fazzini, nella gara contro il Brasile autore dell’unica rete azzurra e fratello di Jacopo, centrocampista dell’Empoli in Serie A –. È stata una gara aperta, che potevamo vincere sia noi che loro: sfortunatamente questa volta non è andata bene. Con un pizzico di fortuna, una cura al dettaglio maggiore e più perfezione si poteva vincere. Ci stiamo avvicinando sempre più a dove vogliamo arrivare, stiamo maturando consapevolezza nei nostri mezzi perché abbiamo dimostrato a tutti che ci siamo in questo Mondiale e che siamo in condizione”.

Fazzini: “Proveremo a imporre il nostro gioco”

Contro El Salvador (in diretta RaiSport), che al momento chiude la classifica del Gruppo D a quota zero punti con l’Italia seconda con 3 punti e seguita dall’Oman a 1 punto, l’imperativo sarà dunque vincere per evitare di aggrapparsi a complicati incroci.

“La sfida è da dentro o fuori – continua Fazzini –. Sul piano mentale siamo una squadra forte, la sconfitta con il Brasile è già alle spalle. La partita con El Salvador è a sé e la affronteremo con la massima concentrazione per raggiungere i quarti”.

“Ci troveremo di fronte a una squadra molto dinamica, contro cui non abbiamo mai giocato. Proveremo a imporre il nostro gioco, crediamo nelle nostre potenzialità e sappiamo di essere più forti”.

Fifa beach soccer World Cup, i gruppi

Gruppo A: Seychelles; Bielorussia; Guatemala; Giappone

Gruppo B: Mauritania; Iran*; Portogallo*; Paraguay

Gruppo C: Spagna; Senegal; Cile; Tahiti

Gruppo D: Brasile*; El Salvador; Italia; Oman

*qualificate ai quarti di finale

Gruppo D, il programma delle gare

1ª GIORNATA

Italia-Oman 7-4

Brasile-El Salvador 3-1

2ª GIORNATA

Oman vs El Salvador 7-6 dtr

Brasile vs Italia 2-1

3ª GIORNATA

El Salvador vs Italia, ore 13 martedì 6 maggio

Oman vs Brasile, ore 17 martedì 6 maggio

Classifica Gruppo D: Brasile (+3) 6, Italia (+2) 3, Oman (-3) 1, El Salvador (-2) 0

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale, giovedì 8 maggio

Q1 1a Gruppo A vs 2a Gruppo B, ore 13

Q2 1a Gruppo B vs 2a Gruppo A, ore 14:30

Q3 1a Gruppo C vs 2a Gruppo D, ore 17

Q4 1a Gruppo D vs 2a Gruppo C, ore 18:30

Semifinali, sabato 10 maggio

S1 Vincente Q1 vs Vincente Q3, ore 16

S2 Vincente Q2 vs Vincente Q4, ore 17:30

Finale, domenica 11 maggio

3° posto Perdente S1 vs Perdente S2, ore 16

1° posto Vincente S1 vs Vincente S2, ore 17:30

Tutti gli orari fanno riferimento al fuso orario italiano.