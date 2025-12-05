Sorteggio gironi Mondiali 2026, i criteri: ecco come funziona

I criteri del sorteggio in vista dei gironi del Mondiali 2026 in programma venerdì 5 dicembre alle 18:00: tutto quello che c’è da sapere

È tutto pronto per il sorteggio dei gironi in vista dei Mondiali 2026. Oggi, venerdì 5 dicembre 2025, alle 18:00 sapremo meglio la composizione dei gruppi.

La cerimonia si terrà a Washington D.C., capitale degli Stati Uniti, uno dei 3 paesi ospitanti insieme a Canada e Messico.

Non tutti i gironi saranno però completi. Alle 42 squadre già qualificate si dovranno infatti poi aggiungere le ultime 6 provenienti dai Playoff UEFA (con l’Italia) e quelli intercontinentali.

Dalla suddivisione delle ospitanti, fino alla gestione delle migliori squadre del ranking: di seguito tutto quello che c’è da sapere in funzione del sorteggio. Ricordiamo che, in caso di qualificazione, gli azzurri si troverebbero in quarta fascia.

Come funziona il sorteggio

Per la prima volta il Mondiale sarà a 48 squadre, e la prima fase vedrà 12 giorni da 4 Nazionali ciascuno. Le fasce in cui si suddividono le partecipanti sono basate sul ranking FIFA, eccezion fatta per i 3 Paesi ospitanti (USA, Canada e Messico) che saranno nel primo pool. Non solo, perché indipendentemente dal posizionamento, le 6 squadre impegnate nei playoff saranno in quarta fascia.

Le 3 Nazionali di casa hanno già il loro girone assegnato: A per il Messico, B per il Canada e D per gli Stati Uniti. Nessun gruppo sarà composto da più di una squadra per confederazione (es.: non ci sarà un girone con Brasile e Stati Uniti). Anche qui però segnaliamo un’eccezione: con 12 gironi e 16 squadre partecipanti, in 4 gruppi si vedranno due Nazionali europee.

Sorteggio Mondiali, il percorso verso la finale

La FIFA ha anche introdotto un sistema atto a rendere la competizione più equilibrata, con l’auspicio di vedere le migliori squadre (del ranking) affrontarsi nelle fasi finali della competizione.

Questo sistema riguarda le prime 4 Nazionali: la Spagna prima sarà nel percorso opposto all’Inghilterra seconda. Allo stesso modo, la Francia terza e l’Inghilterra quarta non potranno incontrarsi prima della finale.