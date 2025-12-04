Sorteggio Mondiali: dove vedere in diretta tv e streaming
Appuntamento venerdì 5 dicembre alle ore 18 italiane: ecco dove si potranno vedere in diretta tv e streaming i sorteggi per i Mondiali 2026
Venerdì 5 dicembre a Washington si svolgerà il sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali, in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada.
Le 42 squadre, al momento già certe della qualificazione, conosceranno dunque il loro cammino e i loro avversari.
Alle ore 18 italiane inizierà la cerimonia.
Ma dove si potranno vedere i sorteggi?
Dove vedere il sorteggio dei Mondiali 2026: data e orario
I sorteggi dei Mondiali 2026, in programma venerdì 5 dicembre a Washington alle ore 18 italiane, saranno visibili in diretta su Sky Sport.
Mentre lo streaming sarà disponibile su NOW, Sky Go, FIFA+. Con loro anche Dazn.
L’Italia impegnata ai playoff
Mentre le 42 squadre conosceranno le proprie avversarie, gli Azzurri a marzo si giocheranno il posto attraverso i playoff (semifinale con l’Irlanda del Nord, eventuale finale con una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina).
Intanto la Fifa ha stabilito le quattro fasce per la composizione dei 12 gruppi da 4 nazionali per la fase a gironi: l’Italia, qualora dovesse centrale la qualificazione, sarebbe destinata in quarta fascia.