Mondiale 2026, quanti posti restano da assegnare? Il resoconto

Manca sempre meno al Mondiale del 2026: il resoconto con nazionali qualificate, posti disponibili e formazioni ancora impegnate

Inizierà l’11 giugno e terminerà il 19 luglio. Si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti. Ma al Mondiale del 2026, manca ancora la lista completa delle nazionali partecipanti.

Dei 48 posti disponibili, ne sono stati assegnati solo 28 al momento: Canada, Messico, USA, Inghilterra, Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Algeria, Capo Verde, Sudafrica, Costa d’Avorio, Senegal, Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita e Nuova Zelanda.

Gli altri 20 slot saranno occupati nei prossimi giorni dalle 14 squadre vincitrici dei propri gironi e gli ultimi 6 grazie ai playoff di marzo, 4 destinati alle formazioni europee e 2 a squadre intercontinentali.

Ma com’è la situazione a pochi mesi dall’inizio della competizione più importante al mondo? Di seguito il resoconto sulle nazionali che devono ancora qualificarsi.

Mondiale 2026, la situazione delle nazionali non ancora qualificate

In Europa, che ha ancora 11 posti da assegnare più 4 derivati dai playoff continentali, mancano ancora due partite al termine dei gironi di qualificazione. L’Inghilterra è già qualificata, mentre Spagna, Francia, Olanda, Portogallo e Croazia sono vicinissime al traguardo. In generale, le lotte ai primi posti sono ancora accese: Danimarca e Scozia sono appaiate, così come Germania e Slovacchia. Altre sono ormai destinate ai playoff come l’Italia, la Turchia, l’Ucraina e la Macedonia del Nord. Altre ancora, invece, sperano di rientrare nelle gare di qualificazione grazie ai piazzamenti in Nations League come Polonia, Romania, Galles o Svezia.

Dalla CONCACAF ci sono ancora 3 posti diretti per il Mondiale. Si qualificano le prime dei tre gironi, che al momento sono Suriname nel Gruppo A, Giamaica nel Gruppo B e Honduras nel Gruppo C. Per gli spareggi contano le migliori seconde che al momento sono Curaçao e Costa Rica (Panama la peggiore delle seconde). Restano comunque ancora in corsa anche Haiti, Guatemala e Trinidad e Tobago, che proveranno a ribaltare le posizioni nelle prossime partite. Dall’America del Sud, dall’Africa, dall’Asia e dall’Oceania abbiamo già conosciuto le partecipanti del prossimo Mondiale.

Gli spareggi intercontinentali

Come detto, dai playoff intercontinentali ci saranno infine 2 squadre che si qualificheranno tra le contendenti che saranno due squadre della CONCACAF (le migliori due seconde dei tre gironi), una dell’AFC, una della CAF, una della CONMEBOL e una dell’OFC. Formazioni si sfideranno a marzo 2026 per contendersi gli ultimi due accessi al Mondiale.

In Africa (CAF) si è arrivati alle semifinali: Nigeria e Gabon da una parte, Camerun e RD Congo dall’altra. Le due vincenti si affronteranno poi in finale a Rabat il 16 novembre, e chi la spunterà otterrà il biglietto per gli spareggi mondiali. Nella zona asiatica (AFC) è tutto già ridotto a una sfida: Emirati Arabi Uniti e Iraq si affrontano in finale con andata e ritorno (13 e 18 novembre). In Sudamerica (CONMEBOL) è invece la Bolivia, attualmente settima nel girone unico, a essersi guadagnata il posto per gli spareggi. Infine, dall’Oceania (OFC) sarà la Nuova Caledonia a giocarsi la propria chance mondiale dopo aver perso la finale continentale contro la Nuova Zelanda.