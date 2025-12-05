Mondiali 2026, il sorteggio dei gironi: inizia la cerimonia | LIVE
Tutto pronto per il sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali: seguili in diretta
18:01 – La cerimonia si apre con Andrea Bocelli, ospite speciale della serata, che si esibisce con il suo “Nessun dorma“.
18:00 – Tutto pronto al Kennedy Center di Washington, dove tra qualche minuto prenderanno il via i sorteggi della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026.
Mondiale 2026, tutti i gironi
Verso la Coppa del Mondo 2026
Ci avviciniamo sempre di più alla prossima edizione del Campionato del Mondo che si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026.
Sarà un Mondiale ricco di novità. Si tratta infatti il primo ospitato da tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico.
Oltre a ciò, si tratta del primo Mondiale a 48 squadre. Sono 12 i gironi composti da 4 squadre ciascuno. A qualificarsi alla fase a eliminazione diretta saranno le prime due di ogni girone.