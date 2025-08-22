Svelata la data del sorteggio per la Coppa del Mondo 2026: data, orario e non solo

Il sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà il 5 dicembre 2025 a Washington DC, al John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Un evento di portata globale che segnerà una tappa cruciale verso il torneo più grande della storia del calcio, con 48 nazionali partecipanti.

Alla cerimonia, ospitata nel cuore culturale degli Stati Uniti, prenderanno parte dirigenti calcistici, ambasciatori, rappresentanti delle città ospitanti e media da tutto il mondo. Sarà l’occasione per conoscere i gironi della competizione che prenderà il via l’11 giugno 2026 allo storico Estadio Azteca di Città del Messico.

La FIFA ha annunciato che le squadre dei Paesi ospitanti – Messico, Canada e Stati Uniti – saranno inserite rispettivamente nei gruppi A1, B1 e D1. Al momento del sorteggio, 42 delle 48 nazionali qualificate saranno già note, mentre gli ultimi sei posti verranno assegnati tramite spareggi a marzo.

Il sorteggio avrà inizio alle 12:00 ora locale (18:00 CET) e sarà trasmesso nei tre paesi ospitanti e in tutto il mondo dai media partner della FIFA. Il 30 aprile, poi, si terrà a Vancouver, in Canada, il 76° Congresso FIFA, mentre continua il conto alla rovescia per l’attesissimo calcio d’inizio all’Estadio Azteca di Città del Messico l’11 giugno. L’evento vedrà Washington DC diventare il centro dell’attenzione calcistica mondiale.

La data dei sorteggi e non solo: i dettagli

«Il sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 26 si terrà a Washington DC il 5 dicembre» – annuncia la FIFA – «con il John F. Kennedy Center for the Performing Arts scelto come prestigiosa sede dell’evento».

Il comunicato, diffuso dopo la presentazione con Donald J. Trump e Gianni Infantino alla Casa Bianca, sottolinea come «il sorteggio sia una tappa fondamentale verso il torneo più grande e coinvolgente della storia del calcio».

Grande novità anche per i tifosi: «In un’iniziativa senza precedenti, i supporter delle 16 città ospitanti potranno partecipare a una lotteria speciale per vincere l’ingresso gratuito al sorteggio, con inclusa un’esperienza VIP».