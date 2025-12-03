Mondiali 2026: il girone dell’Italia in caso di qualificazione
Ecco la previsione in vista dei Mondiali 2026
In caso di qualificazione al Mondiale, l’Italia lo farà partendo dalla quarta e ultima fascia riservata proprio alle squadre che usciranno dai playoff.
Insieme a loro ci saranno anche Giordania, Capo Verde, Curaçao, Ghana, Haiti e Nuova Zelanda. Questo l’elenco completo della quarta fascia e delle squadre coinvolte in ciascun posto di ogni playoff.
- Giordania
- Capo Verde
- Ghana
- Curaçao
- Haiti
- Nuova Zelanda
- Vincente playoff europeo percorso A (Italia/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina)
- Vincente playoff europeo percorso B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
- Vincente playoff europeo percorso C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)
- Vincente playoff europeo percorso D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda)
- Vincente Playoff Interzona 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo)
- Vincente Playoff Interzona 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)
Ma chi potrebbero essere le avversarie dell’Italia in caso di qualificazione? Ecco le altre tre fasce.
Prima fascia
- Canada
- Messico
- Stati Uniti
- Spagna
- Argentina
- Francia
- Inghilterra
- Brasile
- Portogallo
- Olanda
- Belgio
- Germania
Seconda fascia
- Croazia
- Marocco
- Colombia
- Uruguay
- Svizzera
- Giappone
- Senegal
- Iran
- Corea del Sud
- Ecuador
- Austria
- Australia
Terza fascia
- Norvegia
- Panama
- Egitto
- Algeria
- Scozia
- Paraguay
- Tunisia
- Costa d’Avorio
- Uzbekistan
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudafrica