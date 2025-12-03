Questo sito contribuisce all'audience di

Mondiali 2026: il girone dell’Italia in caso di qualificazione

Redazione 3 Dicembre 2025
gattuso-italia-imago-gpo-interna (1)
Gennaro Gattuso, ct Italia

Ecco la previsione in vista dei Mondiali 2026

In caso di qualificazione al Mondiale, l’Italia lo farà partendo dalla quarta e ultima fascia riservata proprio alle squadre che usciranno dai playoff.

Insieme a loro ci saranno anche Giordania, Capo Verde, Curaçao, Ghana, Haiti e Nuova Zelanda. Questo l’elenco completo della quarta fascia e delle squadre coinvolte in ciascun posto di ogni playoff.

  • Giordania
  • Capo Verde
  • Ghana
  • Curaçao
  • Haiti
  • Nuova Zelanda
  • Vincente playoff europeo percorso A (Italia/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina)
  • Vincente playoff europeo percorso B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
  • Vincente playoff europeo percorso C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)
  • Vincente playoff europeo percorso D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda)
  • Vincente Playoff Interzona 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo)
  • Vincente Playoff Interzona 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

Ma chi potrebbero essere le avversarie dell’Italia in caso di qualificazione? Ecco le altre tre fasce.

Prima fascia

  • Canada
  • Messico
  • Stati Uniti
  • Spagna
  • Argentina
  • Francia
  • Inghilterra
  • Brasile
  • Portogallo
  • Olanda
  • Belgio
  • Germania
mondiali-coppa-imago-gpo-interna (1)
Coppa del Mondo

Seconda fascia

  • Croazia
  • Marocco
  • Colombia
  • Uruguay
  • Svizzera
  • Giappone
  • Senegal
  • Iran
  • Corea del Sud
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

Terza fascia

  • Norvegia
  • Panama
  • Egitto
  • Algeria
  • Scozia
  • Paraguay
  • Tunisia
  • Costa d’Avorio
  • Uzbekistan
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica