Mondiali 2026: il girone dell’Italia in caso di qualificazione

Ecco la previsione in vista dei Mondiali 2026

In caso di qualificazione al Mondiale, l’Italia lo farà partendo dalla quarta e ultima fascia riservata proprio alle squadre che usciranno dai playoff.

Insieme a loro ci saranno anche Giordania, Capo Verde, Curaçao, Ghana, Haiti e Nuova Zelanda. Questo l’elenco completo della quarta fascia e delle squadre coinvolte in ciascun posto di ogni playoff.

Giordania

Capo Verde

Ghana

Curaçao

Haiti

Nuova Zelanda

Vincente playoff europeo percorso A ( Italia /Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina)

/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina) Vincente playoff europeo percorso B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)

Vincente playoff europeo percorso C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

Vincente playoff europeo percorso D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda)

Vincente Playoff Interzona 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo)

Vincente Playoff Interzona 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

Ma chi potrebbero essere le avversarie dell’Italia in caso di qualificazione? Ecco le altre tre fasce.

Prima fascia

Canada

Messico

Stati Uniti

Spagna

Argentina

Francia

Inghilterra

Brasile

Portogallo

Olanda

Belgio

Germania

Seconda fascia

Croazia

Marocco

Colombia

Uruguay

Svizzera

Giappone

Senegal

Iran

Corea del Sud

Ecuador

Austria

Australia

Terza fascia

Norvegia

Panama

Egitto

Algeria

Scozia

Paraguay

Tunisia

Costa d’Avorio

Uzbekistan

Qatar

Arabia Saudita

Sudafrica