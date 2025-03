Grazie alla vittoria per 2-0 contro il Bahrein, il Giappone si qualifica per la prossima edizione dei campionati mondiali

È il Giappone la prima nazionale a qualificarsi al Mondiale del 2026. Dopo la vittoria di oggi arrivata contro il Bahrein (per 2-0) e con 3 partite ancora da disputare, la squadra allenata da Moriyasu può festeggiare in anticipo la qualificazione alla manifestazione che si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti.

Si tratta dell’ottava partecipazione consecutiva in un Mondiale.

Nell’ultimo, disputato in Qatar, il cammino del Giappone si fermò agli ottavi di finale contro la Croazia (2-4 d.c.r).

Inserita nel gruppo C della terza fase di qualificazione (con Australia, Arabia Saudita, Indonesia, Bahrein e Cina), il Giappone è al primo posto a quota 19 punti, a +9 dalle inseguitrici.

Mondiali 2026: come ci si qualifica

Il cammino verso i Mondiali 2026 – che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio 2026 – è stato deciso. Saranno 16 le nazionali europee partecipanti al torneo, che per la prima volta nella storia vedrà 48 squadre al via.

Il percorso di qualificazione UEFA – per le squadre europee – prevede una fase a gironi (da marzo a novembre 2025) da cui otterranno direttamente la qualificazione 12 squadre, seguita dagli spareggi (26 e 31 marzo 2026) che assegneranno gli ultimi quattro posti.

