Inizia a delinearsi il quadro delle fasce per il sorteggio dei gironi per i Mondiali del 2026: la proiezione delle divisioni delle squadre qualificate

Sono mesi ormai che le varie nazionali in giro per il mondo sono impegnate per qualificarsi al prossimo Mondiale del 2026.

Più della metà dei posti disponibili sono già stati riempiti, con alcune big come Brasile, Argentina e Inghilterra (tra le altre) che si sono già assicurate il proprio pass.

Mancano ancora diverse gare alla fine del percorso, che potrebbero risultare decisive per le varie squadre. Oltre ovviamente ai playoff, che vedranno quasi certamente anche la presenza dell’Italia. Non solo per accedere alla competizione, ma anche per capire le concorrenti nel percorso.

Intanto, ecco le proiezioni di come saranno divise le squadre qualificate nei vari gruppi per il sorteggio dei gironi del Mondiale, che si terrà il 5 dicembre 2025.

Mondiali 2026, le fasce per il sorteggio

Per stipulare la divisione dei grupponi, la FIFA prenderà come riferimento i vari punteggi delle nazionali (ranking) di novembre. Pertanto, bisogna ancora aspettare per avere la certezza dei vari raggruppamenti.

Intanto però, si possono segnare in grassetto le nazionali ospitanti, già certe di essere nel Gruppo 1. Lo stesso in cui finiranno poi le migliori nove del ranking di novembre qualificate al Mondiale. Seguiranno poi sempre per ordine di ranking le composizioni dei Gruppi 2 e 3. Mentre il Gruppo 4 sarà formato dalle ultime sei per totale ottenuto più le sei vincenti degli spareggi, che vedranno probabilmente anche l’Italia (senza considerare il ranking FIFA).

GRUPPO 1

USA

Messico

Canada

Argentina

Inghilterra

Brasile

–

–

–

–

–

–

GRUPPO 2

Marocco *

Colombia *

Uruguay *

Senegal *

Giappone *

Iran *

Corea del Sud *

Ecuador *

–

–

–

–

GRUPPO 3

Egitto *

Algeria *

Paraguay *

Costa d’Avorio *

Tunisia *

Qatar *

Uzbekistan *

Sud Africa *

Arabia Saudita *

Australia *

–

–

GRUPPO 4

Giordania *

Capo Verde *

Ghana *

Nuova Zelanda *

–

–

Qualificata spareggi

Qualificata spareggi

Qualificata spareggi

Qualificata spareggi

Qualificata spareggi

Qualificata spareggi

* – proeizione (secondo dati Football Meets Data) in attesa del ranking FIFA di novembre e degli ultimi incontri

Le formazioni già qualificate

Sono già 28 (sui 48 posti totali disponibili) le formazioni certe di disputare i prossimi Mondiali del 2026 che si disputeranno tra Usa, Canada e Messico. Oltre ai tre Paesi ospitanti, ci saranno poi Giappone, Nuova Zelanda, Iran, Argentina, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay. Spazio poi per Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria, Ghana, Capo Verde, Sudafrica e Qatar.

A queste si aggiungono inoltre Inghilterra, Arabia Saudita, Senegal e Costa d’Avorio.