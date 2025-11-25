Mondiali 2026 ecco il sorteggio finale: se l’Italia supera i playoff andrà in quarta fascia.

Si avvicina sempre di più venerdì 5 dicembre, quando le squadre partecipanti al prossimo Mondiale scopriranno il percorso che dovranno seguire per sollevare il trofeo a New York il prossimo 19 luglio 2026.

Le procedure del sorteggio finale stabiliscono che i paesi ospitanti, cioè Canada, Messico e Stati Uniti, saranno distribuite nei dodici gironi all’urna. Le restanti 39 squadre qualificate saranno assegnate alle quattro urne da 12 squadre ciascuna, in base alla classifica mondiale maschile FIFA pubblicata mercoledì 19 novembre 2025

La notizia che riguarda l’Italia è che La FIFA ha infatti deciso che le sei squadre che vinceranno i playoff, comprendendo sia quelli europei che quelli intercontinentali, saranno nella quarta fascia. Se la squadra di Gattuso dovesse superare l’Irlanda del Nord e la vincente di Galles-Bosnia, quindi, gli azzurri si ritroverebbero nell’ultima urna. Il sorteggio inizierà con tutte le squadre della fascia 1 che verranno estratte nei gruppi da A a L. Proseguirà poi con le fasce 2, 3 e 4, in quest’ordine.

Mentre il sorteggio finale determinerà quali squadre si affronteranno nella fase a gironi, il calendario aggiornato delle partite, sarà confermato sabato 6 dicembre. In questa data si scopriranno anche lo stadio assegnato a ciascuna partita e il rispettivo orario di inizio.

Le fasce del sorteggio

Fascia 1 : Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania

: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria, Australia

Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria, Australia Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica

Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Play-Off Europei A, B, C e D, Torneo Play-Off FIFA 1 e 2