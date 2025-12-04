Quando e dove si giocano i Mondiali 2026: le date e il calendario.

Il Mondiale 2026 sarà il più grande di sempre: 48 squadre, 104 partite e tre Paesi ospitanti – Stati Uniti, Canada e Messico – per un’edizione destinata a cambiare la storia del calcio.

Il sorteggio della fase a gironi è fissato per venerdì 5 dicembre, ma l’Italia non ha ancora la certezza del posto: gli Azzurri dovranno infatti superare i playoff di marzo per qualificarsi alla Coppa del Mondo.

Sarà l’Argentina a difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022, battendo la Francia nel Mondiale giocato durante l’inverno, vinto dall’Albiceleste ai rigori.

Ora, si gioca in tre paesi: le date e le sedi della competizione più ambita al Mondo.

Il calendario dei mondiali 2026: la fase a gironi e i sedicesimi di finale

La fase a gironi si giocherà dall’11 al 27 giugno 2026, distribuita nei 16 stadi dei tre Paesi ospitanti. Ogni squadra disputerà tre partite.

Subito dopo, dal 28 giugno al 3 luglio, prenderanno il via i sedicesimi di finale, novità assoluta del nuovo format a 48 squadre. Le seconde classificate e le migliori terze dei gironi si sfideranno per l’accesso agli ottavi.

Gli ottavi e i quarti di finale

Gli ottavi di finale si giocheranno tra il 4 e il 7 luglio 2026, con partite in programma a Philadelphia, Houston, New York, Città del Messico, Dallas, Seattle, Atlanta e Vancouver.

I quarti di finale, previsti tra il 9 e l’11 luglio, restringeranno il campo alle quattro migliori squadre del torneo, che si giocheranno il posto per la partita più importante.

🥁 The #FIFAWorldCup trophy will be raised in New York New Jersey!#WeAre26 pic.twitter.com/VIuAvYxOMV — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

Le fasi decisive

Le semifinali si disputeranno il 14 luglio a Dallas e il 15 luglio ad Atlanta. La finale per il terzo posto è in programma a Miami sabato 18 luglio, mentre la finalissima dei Mondiali 2026 si giocherà domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium, lo stesso impianto che ospiterà una delle partite inaugurali.