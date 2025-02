Come ci si qualifica ai Mondiali del 2026? Ecco i criteri e i possibili percorsi: tutto quello che c’è da sapere

Il cammino verso i Mondiali 2026 – che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio 2026 – è stato deciso.

Saranno 16 le nazionali europee partecipanti al torneo, che per la prima volta nella storia vedrà 48 squadre al via.

Il percorso di qualificazione UEFA – per le squadre europee – prevede una fase a gironi (da marzo a novembre 2025) da cui otterranno direttamente la qualificazione 12 squadre, seguita dagli spareggi (26 e 31 marzo 2026) che assegneranno gli ultimi quattro posti.

Ecco i criteri e i possibili percorsi per la qualificazione al campionato mondiale.

Come ci si qualifica: la panoramica mondiale

Le qualificazioni ai prossimi Mondiali, iniziate nel 2023, si concluderanno con gli spareggi intercontinentali nel marzo 2026. Come confermato dal Consiglio della FIFA nel 2017, l’assegnazione degli slot per confederazione è la seguente (lo 0,5 inserito negli slot è legato agli spareggi intercontinentali):

Asia: 8,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA)

(una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA) Africa: 9,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA)

(una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA) Nord e Centro America: 6,5 slot (due squadre avanzano agli spareggi intercontinentali FIFA)

(due squadre avanzano agli spareggi intercontinentali FIFA) Sudamerica: 6,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA)

(una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA) Oceania: 1,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA)

(una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA) Europa: 16 slot

In Asia ci sono tre diverse fasi per decretare le nazionali che parteciperanno al Mondiale. La fase finale, che si svolgerà tra settembre 2024 e giugno 2025, consisterà in tre gruppi di sei squadre, con la prima e la seconda classificata di ogni gruppo che si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e la terza e la quarta classificata che disputeranno gli spareggi. L’ultima, dovrà passare dagli spareggi intercontinentali FIFA.

Le nazionali africane, invece, saranno impegnate in un girone tra il novembre 2023 e l’ottobre 2025, con le squadre divise in nove gruppi da sei con le vincitrici si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo, mentre le quattro migliori seconde classificate passeranno a un girone di spareggio che si disputerà nel novembre 2025.

E la situazione per le squadre del Nord e del Centro America? Stati Uniti, Messico e Canada – nazioni ospitanti del torneo – sono qualificate di diritto. Dopo le prime due fasi, quella finale sarà composta da tre gruppi di quattro squadre, con le rispettive vincitrici che si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e le due migliori seconde classificate che accederanno agli spareggi intercontinentali FIFA.

Poi, c’è anche il Sud America. Le prime sei squadre classificate nei gironi di qualificazione della CONMEBOL – che si concluderanno nel settembre 2025 – si qualificheranno direttamente alla Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre la settima classificata si assicurerà un posto negli spareggi intercontinentali FIFA.

Per le squadre dell’Oceania, infine, ci saranno tre diverse fasi. L’ultima di queste si svolgerà nella finestra a marzo 2025 in una sede centralizzata, con quattro squadre che disputeranno due semifinali in partita singola. Le due vincitrici si incontreranno in una finale in gara unica per determinare la squadra che si qualificherà direttamente alla Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre la sconfitta disputerà gli spareggi intercontinentali FIFA.

Mondiali 2026, il girone di qualificazione dell’Italia e i criteri UEFA

Le qualificazioni europee ai Mondiali di calcio 2026 iniziano a marzo 2025 e finiscono, con gli spareggi, a marzo 2026. Da questo percorso si qualificheranno ben 16 squadre. La prima fase prevede 12 gironi da cinque o quattro squadre ciascuno. Le squadre sorteggiate nei gruppi da cinque inizieranno le qualificazioni a marzo, mentre le squadre sorteggiate nei gruppi da quattro inizieranno a settembre. Tutti i gironi si concludono nel novembre 2025. Le 12 vincitrici dei gironi si qualificano direttamente per la fase finale del Mondiale.

Le seconde classificate dei gironi e altre quattro squadre aventi diritto tramite la UEFA Nations League 2024/25 accederanno agli spareggi per gli ultimi 4 posti utili. Gli spareggi prevedono quattro percorsi con quattro squadre ciascuno, che si affronteranno in semifinali e finale in gara singola. La vincitrice di ogni finale di questi quattro percorsi si qualifica ai Mondiali.

La nazionale italiana, così come altre sette nazionali, dovrà prima giocare i quarti di finale di Nations League (in programma a marzo 2025). Solo successivamente potrà conoscere le sue avversarie. Tutto dipenderà dal girone. Nel caso in cui dovesse essere l’A, Donnarumma e compagni dovrebbero giocarsela contro la Slovacchia, l’Irlanda del Nord e il Lussemburgo. L’alternativa? Il girone I. Composto da Moldovia, Israele, Estonia e Norvegia.