Mondiali 2026, il calendario: quando e dove giocherebbe l’Italia

La FIFA ha reso noto il calendario del Mondiale 2026: quando e dove giocherebbe l’Italia in caso di qualificazione

Nella giornata di venerdì 5 dicembre sono stati sorteggiati i 12 gironi del Mondiale 2026.

Non tutte e 48 le squadre hanno però ancora ottenuto il pass per partecipare alla competizione. Le ultime 6 (Italia compresa) dovranno infatti passare dai playoff — UEFA o intercontinentali — per poter prendere parte alla Coppa del Mondo.

Gli azzurri, in caso di vittoria nell’ultimo turno eliminatorio, sanno già di giocare nel girone B, contro Canada, Svizzera e Qatar.

Nel mentre la FIFA ha già reso noto il calendario della competizione, con le varie Nazionali che sanno già dove e quando giocheranno le partite del loro gruppo.

Esordio a Toronto: l’eventuale calendario degli azzurri

L’Italia non è ancora sicura di volare oltreoceano, e per farlo dovrà prima battere l’Irlanda del Nord a Bergamo, poi una tra Bosnia Erzegovina e Galles in trasferta.

In caso di qualificazione, gli azzurri farebbero il loro esordio mondiale contro il Canada a Toronto venerdì 12 giugno 2026. Il girone B si sposterà poi a ovest, dove l’Italia troverebbe prima la Svizzera giovedì 18 giugno a Los Angeles e poi il Qatar, a Seattle mercoledì 24 giugno.