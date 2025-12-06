Questo sito contribuisce all'audience di

Mondiali 2026, il calendario: quando e dove giocherebbe l’Italia

Redazione 6 Dicembre 2025
Quando e dove giocherebbe l'Italia al Mondiale 2026
Gennaro Gattuso (IMAGO)

La FIFA ha reso noto il calendario del Mondiale 2026: quando e dove giocherebbe l’Italia in caso di qualificazione

Nella giornata di venerdì 5 dicembre sono stati sorteggiati i 12 gironi del Mondiale 2026.

Non tutte e 48 le squadre hanno però ancora ottenuto il pass per partecipare alla competizione. Le ultime 6 (Italia compresa) dovranno infatti passare dai playoff — UEFA o intercontinentali — per poter prendere parte alla Coppa del Mondo.

Gli azzurri, in caso di vittoria nell’ultimo turno eliminatorio, sanno già di giocare nel girone B, contro CanadaSvizzeraQatar.

Nel mentre la FIFA ha già reso noto il calendario della competizione, con le varie Nazionali che sanno già dove e quando giocheranno le partite del loro gruppo.

Esordio a Toronto: l’eventuale calendario degli azzurri

L’Italia non è ancora sicura di volare oltreoceano, e per farlo dovrà prima battere l’Irlanda del Nord a Bergamo, poi una tra Bosnia ErzegovinaGalles in trasferta.

In caso di qualificazione, gli azzurri farebbero il loro esordio mondiale contro il Canada Toronto venerdì 12 giugno 2026. Il girone B si sposterà poi a ovest, dove l’Italia troverebbe prima la Svizzera giovedì 18 giugno a Los Angeles e poi il Qatar, a Seattle mercoledì 24 giugno.