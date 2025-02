Il cammino dell’Italia di Luciano Spalletti nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

Archiviato un campionato europeo decisamente deludente, per l’Italia del CT Luciano Spalletti è tempo di pensare al prossimo Mondiale (clicca qui per leggere il girone di qualificazione). Dopo le ultime due mancate qualificazioni, gli azzurri vogliono tornare a disputare un campionato del Mondo.

Mondiale che vedrà per la prima volta l’espansione del numero di partecipanti da 32 a 48. La struttura prevede una fase a gironi con dodici gruppi da quattro squadre ciascuno e una fase a eliminazione diretta alla quale accederanno le prime, le seconde e le otto migliori terze dei gironi.

Il via avverrà ufficialmente l’11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico, mentre la finale avrà luogo a New York il 19 luglio al MetLife Stadium. Questo perché il campionato del Mondo verrà ospitato da 3 nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti.

Dopo la scorsa edizione che si è disputata tra novembre e dicembre, da questa edizione i Mondiali torneranno a disputarsi in estate tra giugno e luglio.

Mondiale 2026, il calendario dell’Italia

L’Italia di Luciano Spalletti è pronta a giocarsi le sue possibilità per un posto ai Mondiali del 2026 che si svolgerà in tre nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti. La formazione azzurra, così come altre sette nazionali, dovrà prima giocare i quarti di finale di Nations League (in programma a marzo 2025). Solo successivamente potrà conoscere le sue avversarie.Le possibili avversarie? Come sottolineato, dipenderà dal girone.

Nel caso in cui dovesse essere l’A, Gianluigi Donnarumma e compagni dovrebbero giocarsela contro la Slovacchia, l’Irlanda del Nord e il Lussemburgo. L’alternativa? Il girone I. Composto da Moldovia, Israele, Estonia e Norvegia. Sulla carta, questo raggruppamento potrebbe assumere qualche maggior grado di difficoltà. Il motivo, chiaramente, è legato alla presenza della nazionale di Ståle Solbakken. Vale a dire la Norvegia di Erling Braut Haaland e compagni. Ecco quindi che, di conseguenza, ci sarà da aspettare per conoscere il calendario della nazionale di Luciano Spalletti.