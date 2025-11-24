Il sogno di vittoria dell’Italia Under 17 svanisce in semifinale. I ragazzi di Favo hanno perso 2-0 contro l’Austria

Il sogno dell’Italia svanisce a un passo dalla finale del Mondiale Under 17. Oggi, lunedì 24 novembre, gli Azzurrini hanno perso 2-0 contro l’Austria. La partita è stata decisa dalla doppietta Johannes Moser.

Il cammino degli Azzurrini era stato, fin qui, impeccabile. Inacio e compagni hanno vinto le tre partite del girone contro Qatar, Bolivia e Sudafrica, segnando 8 gol e subendone appena uno.

Nella fase a eliminazione diretta l’Italia Under 17 ha battuto la Repubblica Ceca (2-0), l’Uzbekistan (3-2) e Il Burkina Faso (1-0). Gli Azzurrini hanno perso in semifinale, dicendo addio ai sogni di gloria a un passo dalla finale del Mondiale qatariota.

L’Austria affronterà la vincente della sfida tra Portogallo e Brasile Under 17 in programma oggi, alle ore 17:00. La finale si disputerà giovedì 27 novembre a Doha, alle ore 17:00. L’Italia giocherà la “finalina” per il terzo-quarto posto sempre giovedì, alle ore 13:30.

Un’Italia che brilla

Nonostante il ko, l’Italia si è confermata come una delle Nazionali più forti della competizione. Gli Azzurrini hanno concluso il Mondiale Under 17 con 14 gol segnati e 5 subiti in 7 partite. Alessandro Longoni, portiere di proprietà del Milan, ha totalizzato 4 clean sheets e si è messo in luce nel torneo.

La formazione allenata da Massimiliano Favo è stata trascinata dalle reti di Samuele Inácio. Il classe 2008 del Borussia Dortmund ha raccolto 4 gol e 3 premi MVP. Alle sue spalle ci sono Antonio Arena e Thomas Campaniello, rispettivamente attaccanti di proprietà di Roma ed Empoli, con 3 gol nella competizione.