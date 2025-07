Il Mondiale per Club è giunto alle semifinali, ma per alcuni giocatori è già finito: Hernandez e Pacho salteranno anche l’eventuale finale

Il Mondiale per Club si sta avvicinando al termine: tra oggi – 8 luglio – e il 9 si giocheranno le semifinali tra Chelsea e Fluminense e il PSG affronterà il Real Madrid. Dopo aver superato i rispettivi avversari, dunque, le squadre si stanno preparando per tentare l’accesso alla finale.

Alcuni giocatori però hanno già terminato il loro Mondiale per Club. Tra questi ci sono Pacho e Lucas Hernandez, espulsi nella gara contro il Bayern Monaco. Il primo ha commesso un brutto fallo su Goretzka, il secondo ha ricevuto il cartellino rosso dopo la gomitata a Guerreiro.

Nonostante la partita conclusa in nove uomini, il Paris Saint-Germain è riuscito a superare il turno, ma dovrà fare a meno dei due anche in caso di finale. Pacho ed Hernandez, infatti, sono stati squalificati per due giornate e dunque dovranno saltare i prossimi match.

Oltre ai due del club parigino, diversi giocatori non potranno scendere in campo nelle rispettive semifinali del torneo in corso negli USA.

I giocatori squalificati per le semifinali del Mondiale per Club

Anche Dean Huijsen è stato espulso durante la gara dei quarti di finale, dopo aver segnato il gol vittoria. Il difensore spagnolo, però, ha ricevuto una sola giornata di squalifica e dunque se il Real Madrid dovesse vincere sarebbe a disposizione di Xabi Alonso.

Anche il Chelsea dovrà fare a meno di due giocatori, Delap e Colwill, anche loro squalificati per una giornata. I Blues affronteranno il Fluminense, che non potrà contare su Freytes e Martinelli: entrambi salteranno la semifinale, ma non l’eventuale finale.