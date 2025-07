Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, dopo la finale persa contro il Chelsea

Dopo aver vinto la Champions League, non si è ripetuto il Paris Saint-Germain di Luis Enrique in finale del Mondiale per Club.

I francesi sono infatti stati ampiamente battuti dal Chelsea di Enzo Maresca, che ha alzato il trofeo dopo aver vinto 3-0.

Una debacle totale, maturata fin dai primi minuti di gioco dagli inglesi grazie alla doppietta di Cole Palmer e al gol di Joao Pedro.

Al termine della partita c’è stata anche una rissa che ha visto protagonisti propio il brasiliano e l’allenatore spagnolo: di questo e della gara ha parlato Enrique nella conferenza al termine di Paris-Chelsea.

Mondiale per Club, le parole di Enrique nel post partita di Paris-Chelsea

“Dovremo analizzare la partita per capire cosa è successo. Il Chelsea è venuto a prenderci alzando molto la pressione nei primi minuti, hanno messo grande energia. Potevamo segnare ma non ci siamo riusciti. Credo tutto sommato abbiano meritato la vittoria. L’avevo detto che sono una grande squadra“, ha commentato sulla gara l’allenatore del Psg.

Che ha poi aggiunto sulla rissa con Joao Pedro: “La situazione che si è creata era evitabile. La mia intenzione era quella di separare i giocatori per evitare che si alzasse la tensione. Volevo solo evitare che la situazione sfuggisse di mano“.

Futuro

“Ora dovremo provare ad assaporare queste vacanze, che saranno brevissime. Noi perdenti? Non esistono a questi livelli. Noi siamo caduti, ma i perdenti sono quelli che non si rialzano e che non imparano dai propri errori“, ha poi aggiunto Enrique.

Che ha concluso dando un’opinione sul Mondiale per Club: “È bello avere una competizione che aiuti a capire quale sia la squadra più forte del Mondo. Mi è piaciuta, anche se avremmo voluto giocare meglio la finale“.