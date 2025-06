Previsti maltempo e fulmini in vista di Inter-Fluminense: cosa dicono il protocollo e il regolamento

Non c’è solo il caldo torrido americano ad accompagnare le partite del Mondiale per Club.

Come accaduto anche in occasione di Chelsea-Benfica, match valido per gli ottavi di finale della competizione, fulmini e saette si sono abbattuti sul terreno di gioco, costringendo il direttore di gara a sospendere il match per diverso tempo e a mandare le squadre negli spogliatoi.

E si prospetta maltempo anche in vista della partita dell’Inter contro il Fluminense allo stadio di Charlotte.

La faccenda fulmini è presa molto sul serio nel North Carolina, per cui è bene fare luce su come verrà trattata se un forte temporale dovesse abbattersi anche durante Inter-Fluminense.

Ma cosa dice il regolamento?

Allerta fulmini al Mondiale per Club: cosa dice il regolamento

Come detto, non c’è solo il torrido caldo degli Stati Uniti ad accompagnare le partite del Mondiale per Club. Il discorso fulmini è preso molto sul serio, visto anche quanto accaduto nel corso della partita tra Chelsea e Benfica. Ma cosa dice il regolamento? Nel Bank of America Stadium – impianto che ospiterà il match tra Inter e Fluminense – vige un rigido protocollo.

Nel caso in cui dovessero essere rilevati dei fulmini entro un raggio di 12.7 chilometri dallo stadio, si seguirà il “Seek Cover Protocol”, ovvero un protocollo che prevede l’obbligo di immediata sospensione dell’evento e la conseguente ricerca di una copertura adeguata per la gente all’interno dello stadio. Il protocollo rimane in vigore fino a quando per un certo periodo non viene segnalato un ulteriore fulmine sempre nel raggio di 12.7 chilometri. In caso, il campo verrebbe immediatamente evacuato, e si andrebbe a cercare subito un riparo per la gente all’interno dello stadio.