L’elenco completo delle squadre che sono riuscite a qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale per Club

Il Mondiale per Club entra nel vivo. Dopo la prima giornata, conclusa con il 5-0 della Juventus contro l’Al-Ain, il secondo turno regala le prime qualificazioni aritmetica.

La prima squadra a strappare un pass per gli ottavi di finale è stata il Flamengo. I brasiliani hanno ribaltato il Chelsea grazie ai gol di Bruno Henrique, Danilo e Wallace. La squadra di David Luiz ha centrato la seconda vittoria consecutiva in questa competizione, dopo il trionfo con l’Esperance de Tunis all’esordio. Nel match contro il LAFC, già eliminato, i rossoneri possono centrare il primo posto nel girone.

Anche il Bayern Monaco ha già chiuso il discorso qualificazione. Gli uomini di Kompany, dopo l’esordio da record contro l’Auckland City e il successo per 10-0, hanno vinto anche contro il Boca Juniors. Il gol di Olise ha regalato l’aritmetica ai campioni di Germania, diventando la prima squadra a vincere contro una formazione sudamericana in questo Mondiale per Club.

Di seguito l’elenco delle squadre qualificate agli ottavi di finale.

Mondiale per Club, le squadre qualificate agli ottavi di finale

Al termine della fase a gironi, il programma del Mondiale per Club prevede un giorno di riposo prima degli ottavi di finale. La seconda fase inizierà il 28 giugno e terminerà il 2 luglio. La strada verso la finale del 13 luglio è appena iniziata. Ma quali sono le squadre sicure di poter continuare a sognare in grande?

Flamengo

Bayern Monaco