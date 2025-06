Mondiale per Club, tutti i nuovi acquisti delle partecipanti

Si è chiusa la finestra speciale di mercato per le squadre partecipanti al Mondiale per Club: il riepilogo di tutti i nuovi acquisti

Il Mondiale per Club è sempre più vicino. La competizione partirà nella notte fra il 14 e il 15 giugno (ora italiana) con il match tra Al Ahly e l’Inter Miami di Messi. Sarà un’edizione inedita, con 32 squadre a sfidarsi prima nella fase a gironi e poi in quella a eliminazione diretta.

Per l’Italia parteciperanno Inter e Juventus, che giocheranno rispettivamente nel gruppo E e nel gruppo G. Proprio per le partecipanti al Mondiale per Club, la FIFA aveva concesso una finestra di mercato straordinaria, dall’1 al 10 giugno.

Diverse squadre ne hanno approfittato per cominciare a rinforzare la rosa non solo verso la competizione, ma anche per la prossima stagione. Un esempio è proprio l’Inter, che oltre all’annuncio di Chivu come nuovo allenatore ha già ufficializzato due nuovi giocatori.

Di seguito il riepilogo del mercato delle partecipanti al Mondiale per Club.

Mercato Mondiale per Club, tutti gli acquisti

Come anticipato, l’Inter ha acquistato Sucic e Luis Henrique, mentre la Juventus non si è ancora mossa con nuovi arrivi. I bianconeri, però, hanno confermato la presenza di Tudor anche per la prossima stagione, come annunciato dal direttore generale Damien Comolli.

Il Manchester City ha ufficializzato diversi nuovi arrivi, da Cherki a Bettinelli, in attesa di annunciare l’acquisto di Reijnders dal Milan. Il Real Madrid ha presentato il suo nuovo difensore Dean Huijsen, dopo aver ufficializzato anche Alexander-Arnold dal Liverpool.

L’elenco completo

SERIE A

Inter: Peter Sucic, Luis Henrique

Juventus: –

PREMIER LEAGUE

Chelsea: Liam Delap; Estevao, Dario Essugo, Mamadou Sarr, Kendry Paez

Manchester City: Rayan Aït-Nouri, Marcus Bettinelli, Rayan Cherki

LA LIGA

Atletico Madrid: –

Real Madrid: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen

BUNDESLIGA

Bayern Monaco: Jonathan Tah, Tom Bischoff

Borussia Dortmund: Jobe Bellingham

LIGUE 1

Paris Saint-Germain: –

PRIMERA LIGA

Benfica: –

Porto: Gabri Veiga

SAUDI PRO LEAGUE

Al-Hilal:Ali Lajami, Abdulkarim Darisi

ALTRI CAMPIONATI

Boca Juniors: Marco Pellegrino

Botafogo:Joaquin Correa, Arthur Cabral, Alvaro Montoro, Kaio, Elias Manoel, Cristhian Loor

Flamengo: Jorginho

Salisburgo: Frans Kratzig; Jacob Rasmussen; Miha Matjasec; Amar Dedic; Stefan Lainer