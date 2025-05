È stato bocciato anche il ricorso presentato dal Club Leon per il Mondiale del 2025: i messicani non ci saranno

Come era già stato reso noto a marzo, il Leòn non parteciperà al Mondiale per Club del 2025 che si disputerà dal 14 giugno al 13 luglio 2025.

Nella giornata di martedì 6 maggio, infatti, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losana ha bocciato anche il ricorso presentato dal club in cui gioca l’ex Real Madrid James Rodriguez, che aveva deciso di approdare lì anche spinto dalla possibilità di confrontarsi in questo torneo.

I messicani non saranno dunque negli Stati Uniti nella nuova competizione UEFA la prossima estate.

Manifestazione che, per l’Italia, vanterà le presenze di Inter e Juventus.

Mondiale per Club, confermata l’esclusione del Club Leon

La Commissione della Fifa aveva annunciato che il Leon e il Pachuca erano stati esclusi dalla competizione a causa della “multiproprietà”. Questo perché il Gruppo Pachuca possiede entrambe le compagini e non soddisfa i requisiti che si leggono nell’articolo 10.1 del regolamento ad hoc.

Dunque chi sostituirà il club messicano? La Fifa potrebbe scegliere di organizzare un playoff tra Los Angeles FC e Club America. Così si andrà dunque a completare il quadro dei 32 club partecipanti.