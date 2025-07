Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha fatto il punto sul Mondiale per Club alla vigilia della finale della competizione

“Il Mondiale per Club ha riscosso un enorme successo. Abbiamo generato più di 2 miliardi di dollari di entrate“. Così Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha commentato la competizione.

Manifestazione che si appresta a vivere la sua conclusione, con la vincitrice che alzerà l’ambito e molto apprezzato trofeo.

A scendere in campo nella giornata di domenica 13 luglio in finale saranno Chelsea e Paris Saint-Germain.

Intanto, alla vigilia della gara, si è così espresso il presidente della FIFA sull’andamento del Mondiale.

Mondiale per Club, parla Infantino

“Se facciamo un calcolo, ogni partita ha portato 31 milioni di dollari. Risultati mai raggiunti prima di oggi“, ha commentato il numero uno della FIFA. Inotroiti arrivati anche alle squadre partecipanti, che hanno ottenuto premi per la partecipazione ma anche per ogni gara, in base ai risultati raggiunti.

“Per questo non credo che le squadre fossero scontente di partecipare, abbiamo visto chiaramente il contrario. Le opinioni diverse fanno parte del gioco, le accettiamo. Ma difendo quello che la FIFA ha proposto“, ha concluso Infantino. Intanto, domenica 13 luglio si sfideranno Chelsea e Paris Saint-Germain nella finale che si giocherà al MetLife Stadium in New Jersey.