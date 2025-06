Gianni Infantino, presidente Fifa (imago)

New entry particolare al Mondiale per Club: gli arbitri saranno assistiti dall’IA nel valutare i fuorigioco

Manca una sola settimana all’inizio del nuovissimo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.

Per una competizione inedita tante innovazioni, e la FIFA in questo senso ha scelto di introdurre diverse novità. Su tutte, una che farà certamente piacere agli arbitri: il miglioramento del rilevamento semi-automatico del fuorigioco grazie all’intelligenza artificiale.

La tecnologia semi-automatica era già stata testata durante il Mondiale 2022 e viene oggi utilizzata costantemente in competizioni come Serie A e Champions League, ma adesso verrà perfezionata con l’intelligenza artificiale. Questa seguirà la posizione di ogni giocatore e del pallone per inviare in tempo reale dei segnali alla squadra arbitrale in caso di posizione irregolare.

Tra le altre novità lato arbitrale, inoltre, è stato annunciato che gli spettatori potranno vedere sugli schermi giganti degli stadi le stesse immagini osservate dai direttori di gara durante l’On Field Review, e inoltre gli stessi arbitri saranno dotati di body-cam per produrre immagini trasmesse in diretta.