Mondiale per Club, le formazioni ufficiali di Chelsea-PSG

Le formazioni ufficiali di Chelsea-PSG

Il Mondiale per Club arriva all’atto finale: Chelsea e Paris-Saint Germain sono pronte a scendere in campo per contendersi il titolo.

Nella cornice del MetLife Stadium di New York, gli uomini di Maresca e quelli di Luis Enrique si daranno battaglia con il solo obiettivo di tornare in Europa col trofeo tra le mani.

Il Chelsea per aggiungere un’altra coppa in bacheca dopo la vittoria contro il Betis in Conference League. I parigini, invece, per vincere il quarto trofeo della loro stagione.

Di seguito, le formazioni ufficiali della finale.

Chelsea-PSG, le formazioni ufficiali

CHELSEA (5-2-3): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella, James; Caicedo, Enzo Fernandez; Cole Palmer, Pedro Neto, Joao Pedro. All: Enzo Maresca

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All: Luis Enrique

Dove vedere la finale del Mondiale per Club

Come ogni partita del Mondiale per Club, anche la finale sarà trasmessa in diretta su DAZN. Ma per l’occasione è prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5.