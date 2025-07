Rios, Wesley, Igor Jesus e non solo: i talenti del Mondiale per Club pronti al grande salto in Europa

Da Wesley a Rios, passando per Igor Jesus, Jair e Arias: chi sono i talenti sudamericani che si sono messi in mostra al Mondiale per Club

Il Mondiale per Club lo vince il Chelsea, ma i protagonisti di questa nuova competizione non sono stati solo i Blues di Enzo Maresca: sono molte le storie emerse dal torneo giocato negli USA.

A stupire sono state soprattutto le quattro squadre brasiliane, capaci di superare i gironi e di impensierire diverse volte anche le europee. Pensiamo al Fluminense che ha eliminato l’Inter, o al Botafogo, che è riuscito a sconfiggere il PSG, vincitore dell’ultima Champions League.

Alcuni dei migliori giocatori di queste squadre si sono resi protagonisti nel corso della competizione, attirando così l’interesse di diversi club europei, pronti a consentir loro il passaggio in Europa.

Se per Richard Rios e Wesley le trattative sono ancora in corso, Igor Jesus, Jair e Arias hanno già concluso il loro trasferimento in Premier League. Raggiungeranno così Estêvão e Vitor Reis, che hanno già precedentemente formalizzato il passaggio rispettivamente al Chelsea e al Manchester City.

Igor Jesus, Jair e Arias, i nuovi sudamericani in Premier League

La carriera di Igor Jesus è forse la più curiosa. Classe 2001, l’attaccante cresciuto nel Coritiba si è trasferito ad appena 19 anni allo Shabab Al-Ahli, club degli Emirati Arabi Uniti. Una scelta quantomeno particolare, dal momento che le destinazioni arabe sono generalmente le preferite dei giocatori nella fase finale della carriera. Nel 2024 è tornato in patria, e con il Botafogo ha vinto Brasilerão e Copa Libertadores, attirando così l’interesse del Nottingham Forest che lo ha acquistato in quest’ultima sessione di calciomercato per 11,6 milioni di euro (dati transfermarkt.com). Fan di Dragon Ball e di Goku, il centravanti brasiliano ora è pronto a esultare con la famosa Kamehameha anche in Inghilterra.

Non solo Igor Jesus, perché anche il difensore classe 2005 Jair Cunha è passato dal Botafogo al Forest in questa sessione di calciomercato. Il giovane centrale è cresciuto nel Santos, e con i campioni di Sudamerica ha giocato appena 6 mesi, sufficienti ad attirare le attenzioni del club di Premier League. Destinazione inglese anche per Jhon Arias, che dopo una lunga carriera tra Messico e Colombia (suo paese natale), si è trasferito al Fluminense nel 2021. Il Mondiale per Club ha messo in luce tutte le qualità dell’esterno offensivo classe ’97, che contro i coreani dell’Ulsan ha realizzato uno dei gol più belli dell’intera competizione: una punizione da circa 25 metri terminata proprio sotto l’incrocio dei pali. Le sue qualità sono indubbie, e solo il tempo dirà se riuscirà a metterle in mostra anche in Premier League con il Wolverhampton.

Dal Mondiale per Club al calciomercato: Richard Rios e Wesley

La carriera di Richard Rios è stata tutt’altro che semplice ed è cominciata nel Futsal: Il Mondiale U20 lo ha fatto notare al Flamengo, che decide di ingaggiarlo, vedendo in lui caratteristiche importanti anche per il calcio a 11. In rossonero le cose non vanno per il meglio: gioca poco e, dopo una serie di prestiti anche in Messico, dove subirà anche la rottura del legamento crociato, il centrocampista fa ritorno in Brasile, prima al Guaranì e poi al Palmeiras. Rios è stato anche al centro di una curiosa teoria che lo vedrebbe come il figlio, mai riconosciuto, della pop star colombiana Shakira. Chiaramente la storia è stata più volte smentita nel corso degli anni, ma talvolta ricompare, soprattutto sui social network. Seguito a lungo dalla Roma, ora è fatta per il suo passaggio al Benfica.

Diversa è invece la situazione che riguarda Wesley, che a differenza di Rios sta spingendo per trasferirsi a Roma. Il terzino destro del Flamengo del 2003 è il profilo ideale per Gasperini: offensivo, tecnico e dotato di ottima corsa. La storia dell’esterno brasiliano è di quelle tipiche del calcio brasiliano, dove spesso i calciatori provengono da situazioni complicate e di povertà: Wesley a 17 anni faceva infatti il parcheggiatore nel ristorante in cui lavorava la madre, e poi giocava a calcio nel resto del tempo, ma per poco più di 40€ al mese. Come ha fatto il Flamengo a notarlo? Grazie a YouTube. Il giocatore aveva infatti postato dei video in cui si metteva in mostra, e un osservatore del club rossonero decise di seguirlo meglio, arrivando così a ingaggiarlo. Se arrivasse a Roma, la coppia con Angeliño sarebbe di assoluto livello.

A cura di Gianluca Monaco