Bayern Monaco incontenibile: vittoria 10-0 contro l’Auckland City

Il Bayern Monaco esordisce nel Mondiale per Club battendo 10-0 l’Auckland City

Avvio incredibile del Bayern Monaco nel Mondiale per Club negli USA. La formazione di Kompany ha travolto i neozelandesi dell’Auckland City segnando 10 gol e subendone 0.

Un risultato netto, frutto del 6-0 andato in scena nel primo tempo, seguito dal 4-0 del secondo. Hanno segnato tutti, per il Bayern: da Coman, che ha aperto la gara, a Thomas Müller, autore del decimo e ultimo gol.

Ma non è finita qua, perché hanno esultato anche Boey, Olise (doppietta) e Musiala, capace di mettere a segno una tripletta da subentrato e in circa mezz’ora di partita.

Il Girone C del Mondiale per Club assume quindi una conformazione chiara: Bayern Monaco primo a quota 3 punti, con l’Auckland City che scivola in fondo alla classifica. Dopodomani – martedì 17 giugno – si disputerà l’altra partita del Girone, che metterà di fronte Benfica e Boca Juniors.