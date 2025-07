I nuovi acquisti possono già partecipare al Mondiale per Club? Il caso Joao Pedro-Chelsea

Continua il Mondiale per Club con nuovi innesti: il Chelsea potrà già contare su Joao Pedro

Continua il cammino del Mondiale per Club in avvicinamento alla finalissima, prevista per la sera di domenica 13 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey.

Gli ottavi di finale sono stati fatali per Inter e Juventus, che si sono dovute arrendere rispettivamente davanti alle ottime prestazioni di Fluminense e Real Madrid.

È già tempo dei quarti di finale, dunque, e le squadre ancora in gioco potranno eventualmente godere dei nuovi rinforzi arrivati durante il calciomercato.

Un chiaro esempio è quello di Joao Pedro, neo attaccante del Chelsea che ha già raggiunto i Blues e si prepara al possibile esordio contro il Palmeiras.

Cosa dice il regolamento del Mondiale per Club

Oltre a una speciale finestra di calciomercato precedente al Mondiale per Club (che ha permesso ad esempio all’Inter di avere con sé Sucic e Luis Henrique), durante la nuova competizione è stata istituita un’altra fascia in cui poter registrare nuovi giocatori.

Si tratta più precisamente del periodo tra il 27 giugno e il 3 luglio compresi ed è valida per i club che hanno guadagnato l’accesso alle fasi a eliminazione diretta. Le società potranno anche aggiungere fino a due nuovi giocatori, che non conteranno nel numero massimo di 35 giocatori nella lista finale. Si possono modificare al massimo 6 giocatori all’interno della lista.

Secondo questo regolamento, dunque, proprio l’ex Brighton Joao Pedro ha già raggiunto la squadra negli USA in vista del match contro il Palmeiras in programma sabato 5 luglio. Una situazione simile, ad esempio, sarebbe potuta accadere anche per Bonny nel caso in cui l’Inter si fosse qualificata al turno successivo della competizione.