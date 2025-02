Si avvicina il Mondiale per club 2025: ecco il tabellone con il calendario completo dei match in programma.

Manca sempre meno all’inizio del Mondiale per club 2025, in programma dal prossimo 15 giugno al 13 luglio. La cerimonia d’apertura sarà all’Hard Rock di Miami, mentre il MetLife Stadium sarà il palco della chiusura (Clicca qui per l’elenco completo delle sedi del torneo).

I 12 stadi ospiteranno le 32 squadre di maggior successo delle ultime quattro stagioni per un totale di 63 partite. Tra queste troviamo anche due italiane: Juventus e Inter.

I bianconeri e i nerazzurri ritroveranno alcuni club europei come il Manchester City di Guardiola ma anche molte altre squadre di grande calibro internazionale come il River Plate.

Questi sono solo alcuni dei 63 match che vedremo la prossima estate. Andiamo quindi a scoprire il tabellone completo di questo Mondiale per club.

Mondiale per club, il tabellone completo della competizione

PRELIMINARI

Domenica 15 giugno

Alahly Fc-Inter Miami

Bayer Monaco-Auckland City

PSG-Atletico Madrid

Lunedì 16 giugno

Palmeiras-Porto

Botafogo-Seattle Sounders

Chelsea-Club Leon

Martedì 17 giugno

Boca Juniors-Benfica

Flamengo-Espérance Spotive de Tunisie

Fluminense-Borussia Dortmund

River Plate-Urawa Red Diamonds

Mercoledì 18 giugno

Ulsan-Mamelodi Sundowns

Monterrey-Inter

Manchester City-Wydad

Real Madrid-Al Hilal

Giovedì 19 giugno

Pachuca-Salisburgo

Al Ain-Juventus

Palmeiras-Al Ahly

Inter Miami-Porto

Venerdì 20 giugno

Seattle Sounders-Atletico Madrid

PSG-Botafogo

Benfica-Auckland City

Flamengo-Chelsea

sabato 21 giugno

Club Leon-Espérance Spotive de Tunisie

Bayer Minaco-Boca Juniors

Mamelodi-Borussia Dortmund

Inter-Urawa Red Diamonds

Domenica 22 giugno

Fluminense-Ulsan

River Plate-Monterrey

Juventus-Wydad

Real Madrid-Pachuca

Lunedì 23 giugno

Salisburgo-Al Hilal

Manchester City-Al Ain

Seattle Sounders-PSG

Atletico Madrid-Botafogo

Martedì 24 giugno

Inter Miami-Palmeiras

Porto-Al Ahly

Auckland City-Boca Juniors

Benfica-Bayer Monaco

Mercoledì 25 giugno

Club Leon-Falmengo

Espérance Spotive de Tunisie-Chelsea

Bprussia Dortmund-Ulsan

Mameolodi-Fluminense

Giovedì 26 giugno

Inter-River Plate

Urawa Red Diamons-Monterrey

Juventus-Manchester City

Wydad-Al Ain

Venerdì 27 giugno

Al Hilal-Pachuca

Salisburgo-Real Madrid

Il calendario dell’ultima fase

OTTAVI: da sabato 28 giugno a mercoledì 2 luglio 2025

QUARTI: venerdì 4 luglio e sabato 5 luglio

SEMIFINALI: martedì 8 luglio e mercoledì 9 luglio

FINALE: domenica 13 luglio