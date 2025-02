Confermate le 12 sedi che ospiteranno li Mondiale per Club FIFA 2025: ecco l’elenco completo degli stadi ospitanti.

Manca sempre meno all’inizio del Mondiale per Club del 2025. Sono stati definiti quindi luoghi, date e orari dei 63 match in programma la prossima estate negli USA.

Le varie sedi ospiteranno 32 squadre, provenienti da ciascuna delle sei confederazioni continentali. La Coppa del Mondo per Club riunirà infatti i club di maggior successo delle ultime quattro stagioni per incoronare il campione mondiale definitivo.

Dopo l’attesissimo sorteggio, che ha svelato gli otto gironi, sono note anche le date della competizione. La cerimonia d’apertura sarà sabato 14 giugno, mentre la finale si terrà domenica 13 luglio 2025.

Dall’Hard Rock Stadium (dove si terrà la cerimonia d’apertura) al MetLife Stadium (palco della finale): ecco tutti gli stadi del Mondiale per Club 2025.

Mondiale per Club, ecco gli stadi ospitanti

Saranno 12 le sedi che ospiteranno il prossimo Mondiale per Club negli Stati Uniti. Lo sfondo dell’apertura della competizione sarà l’Hard Rock Stadium di Miami, sede di molti eventi dal calcio (stadio dell’Inter Miami di Messi), passando per i concerti, fino al Super Bowl. Si continua poi con il Mercedes-Benz Stadium, arena dell’Atlanta United (MLS) e degli Atlanta Falcons (NFL), e la Bank of America Stadium di Charlotte, che ospita i Carolina Panthers (NFL) dal 1996.

Anche il pluripremiato TQL Stadium di Cincinnati, completato solo nel 2021 con una capienza di 26.000 posti, ospiterà la competizione. Per non dimenticare poi il Rose Bowl Stadium di Los Angeles, cornice della finale della Coppa del Mondo nel 1994, e il GEODIS Park di Nashville, lo stadio più recente in termini di costruzione nel roster per questa competizione.

Dal Camping World Stadium al MetLife Stadium

Continuiamo con gli ultimi 6 stadi. Tra questi troviamo a Orlando sia il Camping World Stadium, sede di molti eventi sportivi ma famoso per i concerti dei Rolling Stones, Paul McCartney, Billy Joel ed Elton John, sia l’Inter&Co Stadium, casa del club dell’MLS Orlando City e degli Orlando Pride della National Women’s Soccer League (NWSL). Curioso aneddoto legato poi al Lincoln Financial Field di Philadelphia: il primo eventi a pagamento in questo stadio è stata l’amichevole tra Barcellona e Manchester United nell’agosto 2003, con Patrick Kluivert che ha avuto l’onore di segnare il primo gol in questo stadio.

Proseguiamo poi con il Lumen Field di Siattle, sede selezionata anche per la Coppa del Mondo del 2026, e l’Audi Field di Washington, casa del DC United, squadra di maggior successo nella storia della MLS, e il Washington Spirit. Ultimo ma non per importanza, il MetLife Stadium, con una capienza di 82.500 posti, che chiuderà il Mondiale per Club 2025 ospitando la finale il prossimo 13 luglio.