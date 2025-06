Mondiale per Club, tutte le squadre partecipanti

L’elenco di tutte le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club del 2025

Manca sempre meno all’inizio del nuovo Mondiale per Club. Il via alla competizione ci sarà il 13 giugno. La nuova formula vedrà la partecipazione di 32 squadre e di queste 12 sono le europee qualificate.

Nelle quattro stagioni precedenti il torneo, i vincitori della prima competizione per club in cinque dei sei continenti si guadagneranno un biglietto automatico. L’unica eccezione è rappresentata dall’Oceania, la cui unica rappresentativa è determinata dai risultati delle vincitrici delle competizioni per club più importanti nell’intero periodo di qualificazione di quattro anni. L’Europa avrà dodici partecipanti, il Sudamerica sei, mentre Nord America, Asia e Africa quattro a testa.

Quattro delle dodici squadre europee partecipanti sono le vincitrici delle ultime quattro edizioni in ordine di tempo della UEFA Champions League (dal 2021 al 2024). Le altre otto invece sono selezionate in base al ranking delle stesse edizioni: un particolare tipo di classifica determinato solo dai risultati maturati in Champions. Questo sistema di punteggio, determinato dai coefficienti UEFA, per le squadre europee verrà utilizzato solo in occasione della prima edizione del 2025.

Mondiale per club 2025: Inter e Juventus le italiane qualificate

Per quanto riguarda l’Italia, dopo il comunicato ufficiale della UEFA, sono qualificate l’Inter, che ha ottenuto il pass secondo il calcolo del coefficiente UEFA, e la Juventus.

I nerazzurri faranno il proprio esordio il 18 giugno contro il Monterrey. Anche per i bianconeri l’esordio sarà il 18 giugno ma contro l’Al Ain.

Le squadre già qualificate al Mondiale per club 2025

Africa (CAF)

Wydad (Marocco);

Al Ahly (Egitto)

Mamelodi Sundowns (Sudafrica)

Esperance Tunis (Tunisia)

Asia (AFC)

Al Hilal (Arabia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Giappone)

Al-Ain (Emirati Arabi Uniti)

Ulsan HD FC (Corea del Sud)

Europa (UEFA)

Chelsea (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Bayern Munich (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Inter (Italia)

Porto (Portogallo)

Benfica (Portogallo)

Borussia Dortmund (Germania)

Juventus (Italia)

Atletico Madrid (Spagna)

FC Salzburg (Austria)

Nord e Centro America (Concacaf)

Monterrey (Messico)

Seattle Sounders (USA)

Pachuca (Messico)

Los Angeles FC (USA)

Inter Miami (USA)

Oceania (OFC)

Auckland City (Nuova Zelanda)

Sud America (CONMEBOL)

Palmeiras (Brasile)

Flamengo (Brasile)

Fluminense (Brasile)

Botafogo (Brasile)

River Plate (Argentina)

Boca Juniors (Argentina)