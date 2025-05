Ufficiale: respinto il ricorso del Leon, l’ultima squadra che parteciperà al Mondiale per Club si deciderà con uno spareggio

Nella giornata di martedì 6 maggio, il Tribunale dello Sport di Losanna ha bocciato il ricorso presentato dal Leon sulla partecipazione al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Competizione che si terrà dal 14 giugno al 13 luglio.

La Commissione della Fifa aveva escluso, nel mese di marzo, sia il Leon che il Pachuca. La causa è legata alla multiproprietà delle due squadre. Il “Gruppo Pachuca”, infatti, possiede entrambe le compagini. Ciò non soddisfa i requisiti che si leggono nell’articolo 10.1 del regolamento realizzato ad hoc per la competizione.

La Fifa, tramite un comunicato ufficiale, ha stabilito che l’ultima squadra che prenderà parte al Mondiale per Club sarà decisa mediante uno spareggio.

Di seguito la comunicazione delle squadre e delle modalità della partita.

Il comunicato della Fifa

Ecco la decisione sulle squadre: “In linea con il regolamento applicabile del torneo, la FIFA ha deciso che la squadra che sarà ammessa in sostituzione del Club León verrà determinata attraverso uno spareggio tra il Los Angeles FC (secondo classificato dietro al Club León nella Concacaf Champions Cup 2023) e il Club América (squadra meglio classificata nel ranking della confederazione della Coppa del Mondo per Club FIFA al termine dell’edizione 2024 della Concacaf Champions Cup, ultima stagione presa in considerazione per la qualificazione alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025)“.

Poi sulle modalità: “Ulteriori dettagli relativi alla partita di spareggio, inclusi data, sede, orario del calcio d’inizio e vendita dei biglietti, saranno comunicati a tempo debito”

Le squadre partecipanti

Le squadre Europee che prenderanno parte alla competizione sono: Bayern Monaco, Paris Saint Garmain, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Salisburgo, Real Madrid, Manchester City, Chelsea.

Le altre squadre: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, River Plate, Boca Juniors, Al Ahly SC, Wydad AC, Espérance Sportive de Tunis, Mamelodi Sundowns, Al Hilal SFC, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Ulsan, CF Monterrey, Seattle Sounders FC, Inter Miami, Auckland City FC