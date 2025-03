La Fifa ha escluso il Leòn di James Rodriguez dal Mondiale per Club 2025 dopo il procedimento disciplinare avviato per motivi finanziari

James Rodriguez non sarà tra i protagonisti del prossimo Mondiale per Club 2025, in programma dal 14 giugno al 13 luglio 2025. O almeno non lo farà vestendo la casacca del Leòn, suo attuale club, che è stato escluso dalla competizione dalla FIFA.

Il colombiano si era legato al club messicano a gennaio. “Una scelta influenzata dalla stessa partecipazione della squadra al Mondiale per Club“, aveva dichiarato l’ex Real Madrid.

Con un comunicato ufficiale, la FIFA ha fatto sapere che il presidente dalla Commissione d’appello della Federazione ha deciso che il Club Leòn non potrà far parte del prossimo Mondiale.

Non è ancora stata annunciata invece la squadra che prenderà il posto del club messicano. L’annuncio che verrà comunicato “a tempo debito”, fa sapere la FIFA nel proprio comunicato.

Il Mondiale per Club non avrà il Club Leòn di James Rodriguez

Questo il comunicato pubblicato dalla FIFA in merito alla vicenda: “A seguito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del CF Pachuca e del Club León, il presidente della Commissione disciplinare della FIFA ha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione d’appello della FIFA“.

E aggiunge: “Dopo aver valutato tutte le prove in archivio, il presidente della Commissione d’appello della FIFA ha deciso che il CF Pachuca e il Club León non hanno soddisfatto i criteri sulla proprietà multi-club definiti dall’articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento per la Coppa del mondo per club FIFA 2025. In linea con l’articolo 10, paragrafo 4 del Regolamento per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, la FIFA ha stabilito che il Club León sarà escluso dalla competizione e che il club che verrà ammesso come sostituto sarà annunciato a tempo debito”.

Le squadre partecipanti

Saranno 32 i club che parteciperanno al Mondiale per Club 2025. Manchester City, Real Madrid e Chelsea per aver vinto le ultime edizioni della Champions League. Poi Bayern Monaco, Inter, Psg, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid e Salisburgo per il ranking UEFA.

A queste si aggiungono poi Palmeiras, Flamengo Fluminense FC, Botafogo, River Plate, Boca Juniors, Al Ahly SC, Wydad AX, Esperance Sportive de Tunis. Ma anche Mamelodi Sundowns, Al Hilal SFC, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Ulsan, CF Monterray, Seattle Sounders FC. Pachuca, Inter Miami, Auckland City FC e l’ultima, che verrà annunciata prossimamente dalla FIFA.