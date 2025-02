Gianni Infantino al sorteggio del Mondiale per Club 2025

Tutte le info su dove vedere il Mondiale per Club 2025

Il calendario calcistico dell’estate del 2024 ha visto andare in scena gli Europei in Germania, mentre nel 2026 sarà tempo della Coppa del Mondo in USA, Canada e Messico.

E nel 2025? Il mese di giugno e di luglio sono stati “riempiti” con una competizione nuovissima, il Mondiale per Club. Nuova si fa per dire, perché esisteva già la Coppa del Mondo per le squadre di club, ma è stata totalmente rivoluzionata.

In programma dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti d’America, il Mondiale per Club metterà in gioco le 32 squadre migliori del mondo: da Real Madrid e Manchester City a Bayern Monaco e PSG, passando per le italiane Juventus e Inter.

Ma dove poter guardare tutte le partite?

Dove vedere il Mondiale per Club 2025 in tv e in streaming

Le 63 partite del Mondiale per Club 2025 potranno essere viste in chiaro su DAZN. La piattaforma inglese è stata infatti scelta come broadcaster globale esclusivo della competizione.

I match saranno dunque trasmessi gratuitamente su DAZN a livello globale, e saranno visibili su Smart Tv, smartphone, tablet, pc e anche console.

