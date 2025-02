Mondiale per Club 2025, il calendario di Juventus e Inter

Il 14 giugno 2025 con la partita tra Inter Miami e Al Ahly si aprirà il Mondiale per Club. La nuova formula di questa competizione vede 8 gironi da 4 squadre con solo le prime due di ogni gruppo che passerà agli ottavi. La FIFA, intanto, ha reso noto il calendario della competizione.

Il calendario dell’Inter

I nerazzurri esordiranno nella nuova e inedita competizione mercoledì 18 giugno, quando alle 3.00 italiane affronteranno il Monterrey al Rose Bowl Stadium di Los Angeles. La squadra di Inzaghi tornerà poi in campo il 21 giugno alle 21.00, per sfidare gli Urawa Red Diamonds a Seattle. Il girone si chiuderà con una partita dal sapore storico, contro il River Plate: appuntamento il 26 giugno alle 4.00.

Credits: Domenico Bari

Il calendario della Juventus

Thiago Motta e i suoi ragazzi faranno il loro ingresso al Mondiale per Club il 19 giugno, nella sfida di esordio contro l’Al-Ain che si giocherà a Washington alle 3.00 italiane. Dopodiché sarà il turno di Juve-Wydad Casablanca, in programma alle 18.00 del 22 giugno a Philadelphia. Anche per i bianconeri poi il girone si concluderà con una sfida di lusso: contro il Manchester City, a Orlando il 26 giugno alle 21.00.

Il calendario completo

Girone A

Al Ahly-Inter Miami – 14 giugno 20.00, Miami



Palmeiras-Porto – 15 giugno 18.00, New Jersey



Palmeiras-Al Ahly – 19 giugno 12.00, New Jersey



Inter Miami-Porto – 19 giugno 15.00, Atlanta



Inter Miami-Palmeiras – 23 giugno 21.00, Miami



Porto-Al Ahly – 23 giugno 21.00, New Jersey



Girone B

PSG-Atletico Madrid – 15 giugno 12.00, Los Angeles



Botafogo-Seattle Sounders – 15 giugno 19.00, Seattle



PSG-Botafogo – 19 giugno 19.00 Los Angeles



Seattle Sounders-Atletico Madrid – 19 giugno 15.00, Seattle



Atletico Madrid-Botafogo – 23 giugno 12.00, Los Angeles



Seattle Sounders-PSG – 23 giugno 12.00, Seattle



Gruppo C

Bayern Monaco-Auckland City – 15 giugno 12.00, Cincinnati



Boca Juniors-Benfica – 16 giugno 18.00, Miami



Bayern Monaco-Boca Juniors – 20 giugno 21.00, Miami



Benfica-Auckland City – 20 giugno 21.00, Orlando



Benfica-Bayern Monaco – 24 giugno 15.00, Charlotte



Auckland City-Boca Juniors – 24 giugno 14.00, Nashville



Gruppo D

Chelsea-Club Leon – 16 giugno 15.00, Atlanta



Flamengo-Esperance – 16 giugno 21.00, Philadelphia



Club Leon-Esperance – 20 giugno 17.00, Nashville



Flamengo-Chelsea – 20 giugno 14.00, Philadelphia



Club Leon-Flamengo – 24 giugno 21.00, Orlando



Esperance-Chelsea – 24 giugno 21.00, Philadelphia



Gruppo E

Monterrey-Inter – 17 giugno 18.00, Los Angeles



River Plate-Urawa Red Diamonds – 17 giugno 12.00, Seattle



River Plate-Monterrey – 21 giugno 19.00, Los Angeles



Inter-Urawa Red Diamonds – 21 giugno 12.00, Seattle



Urawa Red Diamonds-Monterrey – 25 giugno 19.00, Los Angeles



Inter-River Plate – 25 giugno 19.00, Seattle



Gruppo F

Fluminense-Borussia Dortmund – 17 giugno 12.00, New Jersey



Ulsan-Mamelodi Sundowns – 17 giugno 18.00, Orlando



Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund – 21 giugno 12.00, Cincinnati



Fluminense-Ulsan – 21 giugno 18.00, New Jersey



Borussia Dortmund-Ulsan – 25 giugno 15.00, Cincinnati



Mamelodi Sundowns-Fluminense – 25 giugno 15.00, Miami



Gruppo G

Manchester City-Wydad Casablanca – 18 giugno 12.00, Philadelphia



Al Ain-Juventus – 18 giugno 21, Washington D.C.



Manchester City-Al Ain – 22 giugno 21, Atlanta



Juventus-Wydad Casablanca – 22 giugno 12.00, Philadelphia



Juventus-Manchester City – 26 giugno 15.00, Orlando



Wydad Casablanca-Al Ain – 26 giugno 15.00, Washington D.C.



Gruppo H

Pachuca-Salisburgo – 18 giugno 18.00, Cincinnati



Real Madrid-Al Hilal – 18 giugno 15.00, Miami



Real Madrid-Pachuca – 22 giugno 15.00, Charlotte



Salisburgo-Al Hilal – 22 giugno 18.00, Washington D.C.



Al Hilal-Pachuca – 26 giugno 20.00, Nashville



Salisburgo-Real Madrid – 26 giugno 21.00, Philadelphia



Gli ottavi di finale andranno in scena dal 28 giugno all’1 luglio. Tra il 4 e il 5 luglio si giocheranno i quarti, mentre le semifinali sono in programma per l’8 e il 9 luglio. La finalissima si gioherà il 13 luglio alle 15.00 locali.

*Tutti gli orari indicati riguardano il fuso orario americano