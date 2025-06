Mondiale per Club Kings League, sarà derby Zeta-Gear7 agli ottavi

Matteo Perrotti, giocatore della Zeta FC (Crediti: Ufficio Stampa Kings League)

Zeta e Gear 7 si sfideranno martedì, ore 19, agli ottavi del KWCC di Parigi per l’accesso ai quarti

Il Mondiale per Club della Kings League 2025, in corso a Parigi dall’1 al 14 giugno, entra nel vivo. Tra le sedici squadre qualificate agli ottavi di finale ci sono anche le ultime due rappresentanti italiane: Zeta e Gear 7. Ma non solo: sarà proprio derby italiano. L’appuntamento è martedì alle 19.

Gli Zeta, guidati dai presidenti ZW Jackson e Luca Toni, hanno ottenuto il pass diretto per gli ottavi grazie a due vittorie su due nel girone. Cammino facilitato grazie alle super prestazioni del solito Perrotti, alle parate di Buono e non solo.

Più travagliato invece il percorso dei Gear 7, dello streamer Manuuxo. Dopo la sconfitta iniziale agli shootout contro i francesi dei Karasu, hanno battuto gli Olimpo del Chicharito Hernandez nel loser bracket e poi superato gli Jijantes (accreditati alla vittoria finale) per 5‑4, grazie al gol doppio di Gabriele Folla allo scadere.

Il tabellone ha così regalato un inedito derby tricolore. Una sola potrà avanzare ai quarti, mentre l’altra tornerà a casa così come hanno già fatto TRM e Boomers. La posta in gioco è altissima: non solo la sopravvivenza nella competizione, ma anche l’orgoglio nazionale.

Alessandro Gelsi, capitano dei Gear7 in Kings League Lottomatica.sport (Crediti: ufficio stampa KL)

Gear7-Zeta, il precedente che sorride a ZW Jackson e Toni

Prima di accedere alla 2ª Mondiale per Club (la prima fu il giugno scorso in Messico), due squadre si sono ovviamente già affrontate nella regular season del primo split della Kings League Italia. Era il 17 febbraio (2ª giornata) e a vincere furono i Zeta, con un netto 6‑3 in rimonta.

Il contesto internazionale, però, è un’altra storia. I Gear 7 sono cresciuti partita dopo partita e ora hanno entusiasmo e slancio. La ciliegina sulla torta il gol doppio allo scadere a eliminare i Jijantes. Sarà una sfida tutta da vivere. Sarà Gear7-Zeta.