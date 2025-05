Seychelles, l’Italbeach debutta al Mondiale: alle 13 la sfida con l’Oman

Fabio Sciacca e Josep Jr, Italia Beach Soccer – Credits: FIGC

A cura di Giulia Di Camillo

Oggi parte il Mondiale di beach soccer dell’Italia, che alle 13 affronterà l’Oman nella prima gara del girone

È il giorno di Italia-Oman. La Nazionale Italiana di Beach Soccer debutta al Mondiale 2025 di Victoria, capitale delle Seychelles, che diventano così il primo Paese africano a ospitare la rassegna iridata.

Gli azzurri di Emiliano Del Duca scalpitano, soprattutto sognano: inseriti nel Gruppo D, i “magnifici 12” faranno oggi il loro esordio con gli omaniti, vicecampioni d’Asia, alle 13 italiane (diretta RaiSport) nella scenografica Paradise Arena di Roche Caiman.

Nel girone anche El Salvador e i campioni in carica del Brasile, che si sfideranno invece nel terzo match di giornata alle 17. Alle 14:30 e alle 18:30 sono in programma due incontri del Gruppo C: Cile-Tahiti alle 14:30 e Spagna-Senegal alle 18:30.

Il via al torneo è stato dato ieri, giovedì 1° maggio, da Guatemala-Giappone, con i nipponici vittoriosi per 6-2.

La grande rivincita

Gli azzurri arrivano a Mahé, la più grande delle isole Seychelles – la finalissima è fissata domenica 11 maggio alle 17:30 italiane – carichi di ambizione, l’obiettivo è conquistare un Mondiale sfumato in finale per ben tre volte: nel 2008 e nel 2024 contro il Brasile e nel 2019 contro il Portogallo. Al collo, però, insieme ai tre argenti ci sono altrettante medaglie d’oro europee, vinte nel 2005, 2008 e 2023, che raccontano tutto il prestigio di una selezione certamente in crescita continua, che intende affermarsi sulla scena dello sport globale e ha fame di vittoria.

Emmanuele Zurlo, fascia al braccio e al quinto Mondiale in carriera con la maglia azzurra, si conferma pronto: “Abbiamo messo benzina nelle gambe con cinque amichevoli, lavorando forte anche negli allenamenti. Sarà un torneo difficile, ma bellissimo da giocare in un luogo fantastico come le Seychelles. Ci sarà da soffrire – racconta –. Non abbiamo un girone facile e incontreremo squadre dure e ostiche. Ma daremo il massimo per passare il turno. Le aspettative? Senza ombra di dubbio riuscire a vincere il Mondiale, non sarà facile ma ci proveremo sicuramente”.

La formula, i protagonisti e Gigio Donnarumma

Nel frattempo, sui canali social ufficiali della Nazionale Italiana Gianluigi Donnarumma ha fatto il suo in bocca al lupo al corrispettivo Leandro Casapieri, tra i calciatori più conosciuti dell’Italbeach grazie alla partecipazione alla Kings League con gli Underdogs. Così il portiere del PSG, reduce da un’ottima prestazione nella semifinale d’andata di Champions League contro l’Arsenal: “Ciao Leandro, ti volevo fare un grandissimo in bocca al lupo a te e a tutta la squadra. Mi raccomando, forza azzurri”.

Le sedici Nazionali partecipanti a Seychelles 2025 sono state suddivise in quattro raggruppamenti da quattro squadre ciascuno. Alla fase a eliminazione diretta, rappresentata dai quarti di finale, si qualificano la prima e la seconda classificata dei gironi. In caso di arrivo a pari punti all’interno del gruppo, come prima discriminante verrà preso in considerazione lo scontro diretto, poi la differenza reti e a seguire il maggior numero di gol segnati. Ai quarti di finale, il Gruppo D, quello degli azzurri, si incrocerà con il C (Spagna, Senegal, Cile e Tahiti), con le due vincenti che affronteranno le rispettive seconde.

Dodici gli azzurri scelti da Del Duca: i portieri Leandro Casapieri e Gean Pietro Carleti; i difensori Luca Bertacca e Josep Jr, MVP dello scorso Mondiale; gli esterni Ovidio Alla, Alessandro Andriani, Tommaso Fazzini e Gianmarco Genovali; gli attaccanti Camillo Neves, Alessandro Remedi, Fabio Sciacca, anche lui come Casapieri in Kings League ma con l’FC Caesar e nel 2009 presente alla Coppa del Mondo Under 20 di calcio a 11 in Egitto, ed Emmanuele Zurlo, il capitano.

Tartaruga, Mondiale Beach Soccer – Credits: Ente del turismo Seychelles

Il sogno Seychelles

Le Seychelles, con i suoi incredibili paesaggi e le spiagge incontaminate, rappresentano uno scenario ideale per questi Mondiali di beach soccer, torneo che vuole celebrare la perfetta fusione tra sport e natura. Negli ultimi anni, le Seychelles hanno investito nello sviluppo di infrastrutture sportive e nella promozione di eventi internazionali, consolidando la loro reputazione come destinazione sportiva emergente.

Oltre al beach soccer, le Seychelles offrono una vasta gamma di attività sportive all’aperto, tra cui immersioni, snorkeling, vela e trekking, permettendo ai visitatori di combinare la passione per lo sport con l’esplorazione di un ambiente naturale che possiamo definire unico.

Fifa beach soccer World Cup, i gruppi

Gruppo A: Seychelles; Bielorussia; Guatemala; Giappone.

Gruppo B: Mauritania; Iran; Portogallo; Paraguay.

Gruppo C: Spagna; Senegal; Cile; Tahiti.

Gruppo D: Brasile; El Salvador; Italia; Oman.

Gruppo D, il programma delle gare

1a giornata

Italia-Oman, ore 13 venerdì 2 maggio

Brasile-El Salvador, ore 17 venerdì 2 maggio



2a giornata

Oman-El Salvador, ore 13 domenica 4 maggio

Brasile-Italia, ore 17 domenica 4 maggio



3a giornata

El Salvador-Italia, ore 13 martedì 6 maggio

Oman-Brasile, ore 17 martedì 6 maggio



Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale, giovedì 8 maggio

Q1 1a Gruppo A vs 2a Gruppo B, ore 13

Q2 1a Gruppo B vs 2a Gruppo A, ore 14:30

Q3 1a Gruppo C vs 2a Gruppo D, ore 17

Q4 1a Gruppo D vs 2a Gruppo C, ore 18:30

Semifinali, sabato 10 maggio

S1 Vincente Q1 vs Vincente Q3, ore 16

S2 Vincente Q2 vs Vincente Q4, ore 17:30

Finali, domenica 11 maggio

3° posto Perdente S1 vs Perdente S2, ore 16

1° posto Vincente S1 vs Vincente S2, ore 17:30

Tutti gli orari fanno riferimento al fuso orario italiano.